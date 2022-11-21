Один из мобилизованных в России отказался воевать: ему на плацу заломили руки полицейские

Российские мобилизованные отказываются воевать. В России решили публично наказать их.

В частности, в сети распространили ролик, где один мобилизованный отказался воевать. Его вызвали из строя сообщили о возбуждении уголовного дела, пишет 24 канал .

Смотрите также : А по телевизору все не так: оккупант жалуется на ложь России о войне

Оккупанты устроили целое шоу

Затем к нему выбежали двое полицейских. Они заломили ему руки и унизительно провели перед строем. Затем его обыскали и толкнули в автомобиль.

Еще у одного "мобика" хватило смелости заявить о том, что он отказывается воевать. С ним поступили то же самое. Все остальные молча стояли и наблюдали за этим шоу.

Как в России наказывают мобилизованных, которые отказываются воевать: видео

Когда был снят ролик – неизвестно. Также непонятно, как зовут этих военнослужащих. На видео будто слышно, что их фамилии "Селиванов" и "Дягтерев", однако это не точно.

Россия может продолжить мобилизацию зимой

Кремль планирует провести вторую волну мобилизации. Отмечают, что Путин весной он хочет иметь около 500 тысяч мобилизованных, а в общей сложности планирует собрать 1 миллион 200 тысяч военных.

Также информируют о том, что внутри российской армии нарастает напряжение, выливающееся в конфликты. В России приближается ситуация в 1917 году, когда русские военные вылезли из окопов, свергли линию фронта и начали вешать, расстреливать и убивать командиров. В русской истории это называется словом "смута".

Предварительные анализы ISW подтверждают оценку того, что у МО России нет возможностей или ресурсов для проведения будущей общей мобилизации.

Жданов рассказал о следующих волнах мобилизации в России: смотрите видео