По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, сюда привлекли весь командный состав 71 мотострелкового полка оккупантов. Именно они будут охранять всех пропагандистов, местных коллаборантов и других кремлевских убийц, которые принесли "русский мир" в Мариуполь.

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Интересно, что российских офицеров буквально привлекли к круглосуточной охране.

Российские захватчики настолько боятся нападения защитников Украины, что заставили офицеров полка покинуть боевые позиции и обеспечивать их круглосуточную охрану,

– сообщают украинские разведчики.

В ГУР утверждают, что оккупанты вообще не в восторге от такой идеи. Они считают это унижением и жалуются на свое руководство.

Следует добавить, что 71 гвардейский мотострелковый полк 42 мотострелковой дивизии 58 общевойсковой армии южного военного округа армии России (в/ч 16544) дислоцируется в станице Калиновская, Чеченская республика.

Украинские разведчики также опубликовали полный список командного состава этого полка. Его можете просмотреть по ссылке. Они напоминают – все, кто совершал военные преступления в Украине, непременно будут наказаны.

Ситуация на "Азовстали": главное

Территория завода "Азовсталь" стала приютом для сотен женщин, детей и пожилых людей. Туда тоже были вынуждены отступить защитники Мариуполя. Они призывают все мировое сообщество помочь эвакуировать гражданских и раненых военных.

Сейчас ситуация на "Азовстали" сложная. Россияне обстреливают территорию завода со всего: из артиллерии, авиации, танков, кораблей, однако защитники Мариуполя до сих пор держатся. Есть проблемы с питанием и медикаментами.

При поддержке ООН и Международного комитета Красного Креста удалось провести три эвакуации гражданских людей с завода. Пока известно о 550 спасенных.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак рассказывал, что последняя эвакуация была чрезвычайно сложной. Россияне, как всегда, не дали спокойно вывезти людей и обстреляли эвакуационный автомобиль. Тогда один защитник Мариуполя погиб, шестеро получили ранения.

Недавно на сайте Change.org была создана петиция с призывом спасти всех людей, находящихся на территории "Азовстали". Ее адресуют генсеку ООН Антониу Гутерришу. Активисты требуют немедленно организовать процедуру Extraction – организовать морскую эвакуацию гражданских и военных на территорию, подконтрольную украинскому правительству, или же на территорию третьего государства-посредника.

Также президент Владимир Зеленский подчеркнул, что оборвет переговоры с Россией, если они уничтожат военных или гражданских из Мариуполя.

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