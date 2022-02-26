Российских пропагандистов Кремля массово DDоSят по всему миру

Российских пропагандистов Кремля массово DDоSят в разных странах мира. Массово блокируют веб-ресурсы захватчиков, в частности, в Чехии.

Чешские власти начали кампанию по информационной борьбе против России в интернете. Ранее там уже заблокировали 8 прокремлевских сайтов.

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Теперь чешский национальный центр киберопераций просит расширить список заблокированных сайтов, туда должно войти издание Sputnik. В то же время российские СМИ сообщают, что международная и чешская версии сайта "РИА Новости" подвергаются массированной DDоS-атаке.

Ранее группа хакеров Anonymous взломала сайт минобороны России. Слили базу данных с номерами, е-майлами и именами работников ведомства государства-агрессора.

Более того, в работе четырех российских банков произошел сбой. Больше всего страдает российский "ВТБ банк". Об этом сообщает ресурс Downdetector.

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