Чеська влада розпочала кампанію з інформаційної боротьби проти Росії в інтернеті. Раніше там вже заблокували 8 прокремлівських сайтів.

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Тепер чеський національний центр кібероперацій просить розширити список заблокованих сайтів, туди має увійти видання Sputnik. Водночас російські ЗМІ повідомляють, що міжнародна та чеська версії сайту "РИА Новости" піддаються масованій DDоS-атаці.

Раніше група хакерів Anonymous зламала сайт міноборони Росії. Злили базу даних з номерами, е-майлами та іменами працівників відомства держави-агресорки.

Ба більше, у роботі чотирьох російських банків стався збій. Найбільше страждає російський "ВТБ банк". Про це повідомляє ресурс Downdetector.

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