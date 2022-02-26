Чеська влада розпочала кампанію з інформаційної боротьби проти Росії в інтернеті. Раніше там вже заблокували 8 прокремлівських сайтів.

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Тепер чеський національний центр кібероперацій просить розширити список заблокованих сайтів, туди має увійти видання Sputnik. Водночас російські ЗМІ повідомляють, що міжнародна та чеська версії сайту "РИА Новости" піддаються масованій DDоS-атаці.

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