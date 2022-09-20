Российских срочников уже несколько месяцев перебрасывают к границам с Украиной: родные жалуются

Российских военнослужащих срочной службы уже не первый месяц перебрасывают к границе с Украиной. Родственники жалуются, что их якобы "принуждают к тяжелой работе".

Бригады срочников находятся в Белгороде, Брянске и Воронеже. Об этом заявила ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей россии Валентина Мельникова.

Важно У нас есть данные, что путин, вероятно, готовится объявить мобилизацию, – Белый дом

Родственники жалуются

Мельникова отмечает, что юридической проблемы нет, поскольку военные находятся на территории россии.

Ко мне обращались родственники срочников, переброшенных под Белгород, жаловались, что их заставляют выполнять тяжелую работу, что продолжается обстрел,

– добавила секретарь.

Говорит, что основания для жалоб есть, если срочников не кормят.

Срочников перебрасывают еще с июля

16 сентября российские СМИ писали, что в Белгородскую область на границу с Украиной собираются отправить срочников из таманской дивизии. Об этом рассказали родственники солдат.

К границе с Украиной еще в июле перевели срочников из кантемировской дивизии.

Объявит ли путин мобилизацию

В Белом доме есть данные, что путин во время своего обращения 20 сентября может объявить мобилизацию в россии. Об этом заявил помощник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан.

Советник главы ОП Михаил Подоляк отметил, что Украине безразлично на такие заявления. Дело в том, что мобилизация у оккупантов и так продолжается, но скрытая.

Интересно – какая ситуация на фронте, сводка Генштаба: видео