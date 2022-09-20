Бригади строковиків перебувають в Бєлгороді, Брянську та Воронежі. Про це заявила відповідальний секретар Спілки комітетів солдатських матерів росії Валентина Мельникова.

Важливо У нас є дані, що путін, ймовірно, готується оголосити мобілізацію, – Білий дім

Родичі скаржаться

Мельникова зазначає, що юридичної проблеми немає, оскільки військові перебувають на території Росії.

До мене зверталися родичі строковиків, яких перекинули під Бєлгород, скаржилися, що їх змушують виконувати важку роботу, що триває обстріл,

– додала секретар.

Каже, що підстави для скарг є, хіба якщо строковиків не годують.

Строковиків перекидають ще з липня

16 вересня російські ЗМІ писали, що до Бєлгородської області на кордон з Україною збираються відправити строковиків з таманської дивізії. Про це розповіли родичі солдат.

До кордону з Україною ще у липні перевели строковиків із кантемирівської дивізії.

Чи оголосить путін мобілізацію

У Білому домі мають дані, що путін під час свого звернення 20 вересня може оголосити мобілізацію в росії. Про це заявив помічник президента США Джо Байдена з нацбезпеки Джейк Салліван.

Радник глави ОП Михайло Подоляк зазначив, що Україні байдуже на такі заяви. Річ у тім, що мобілізація в окупантів й так триває, але прихована.

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