В российских супермаркетах продолжаются ожесточенные схватки за сахар: эпичное видео

Добро пожаловать в СССР. Иначе как объяснить то, что сейчас происходит в супермаркетах России? Величественной, по уверению местного населения, стране.

Так, на днях стало известно о том, что в России дефицит сахара. Так как люди видят его на полках магазинов, начинаются ожесточенные противостояния.

Читайте также В России резко выросло в цене почти все: от гречки до электроники

За сладкую жизнь могут и избить

Сотрудники супермаркета решили не только вывезти сахар в зал, но снять реакцию россиян на это. Дальше прямая речь продавцов:

– Там бьются просто...

– Светлана Петровна, с Богом!

– Снимай! Ты видео записываешь?

Продавщица аккуратно вывезла тележку с упаковками сахара и вернулась на склад. Оттуда и сотрудники магазина наблюдали за тем, как люди буквально вырывают друг у друга упаковки с белой смертью.

Женщин, агрессивно напавших на пачки сахара, уверяют, что им не пробьют его на кассе. Понятное дело, что отпускают его только в ограниченных количествах. Все в лучших традициях Советского Союза.

Если вы думаете, что люди ограничились только тележкой, которую им выкатили сотрудники супермаркета, то очень ошибаетесь. Проголодавшиеся россияне начали ломиться на склад, ведь, конечно, там от них и скрывают тот же дефицитный сахар.

Смотрите на видео эпическую борьбу россиян за дефицитный сахар:

В конце видео одна из изобретательных женщин таки завезла тележку с добытым сокровищем на склад. Видимо, решила, что здесь можно будет спокойно переждать, а то ее же разорвут, как только она покинет это помещение.

У нас теперь риторический вопрос: а могут ли на России тебя подстеречь у выхода из магазина и отобрать силой сахар? Подозреваем, что могут.

Между тем – Путин выступал в куртке за 1,5 миллиона рублей – смотрите видео: