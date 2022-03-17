Российских военнопленных рассматривают как возможность для проведения обмена

Первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин рассказал американским журналистам, как сотрудники подразделений МВД дают отпор российским оккупантам и что сейчас крайне необходимо для укрепления наступления.

Говорится, в частности, о необходимом увеличении поставок военной техники и оружия. Кроме того, Енин ответил на вопрос об освобождении российских пленных.

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Первый заместитель министра внутренних дел рассказал, что сейчас Вооруженные Силы Украины пошли в контрнаступление, поэтому сейчас, как никогда ранее, важно обеспечить армию достаточным количеством техники.

Мы начали интенсивно атаковать. Однако, мы не бессмертные. Эта борьба требует от нас чрезвычайных жертв. Именно поэтому нам немедленно необходимо увеличение поставок военной техники и оружия,

– отметил Енин.

Он выразил благодарность правительству США и двухпартийной поддержке в борьбе Украины за демократию и независимость, но отметил, что сегодня этого мало:

"То что мы получаем сейчас, чрезвычайно меньше того, что удовлетворяло бы наши минимальные потребности. Из-за того, что российский план разрушился, они изменили свою тактику и начали уничтожать все инфраструктурные объекты в стране. И имея полное преимущество в воздухе, нам позарез нужны реактивные истребители или закрытие неба" – отметил во время интервью Евгений Енин.

Говоря об осовобождении мэра Мелитополя, он выразил беспокойство, что существует риск систематического захвата в плен членов украинского правительства и местных мэров. Поэтому нам необходимо брать в плен живых военных.

Российских военнопленных, которых мы берем в плен, мы рассматриваем как возможность для проведения обмена,

– заявил Енин.

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