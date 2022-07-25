Пора ехать умирать: оккупанты срочно отозвали всех военных из отпусков

Кремлевское командование пытается спешно возобновить наступление на позиции ВСУ в Донецкой области, пренебрегая при этом тем фактом, что войска не готовы к этому. Для быстрого сворачивания оперативной паузы в москве распорядились прервать отпуск всех кадровых военных россии.

По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, огромное количество оккупантов приказ о возвращении застал непосредственно в поезде, ведь они не успели даже добраться до своих домов. Нескольким тысячам военных преступников представители командования доложили о том, что им срочно нужно появиться в пунктах дислокации их подразделений.

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Подобное известие почти все оккупанты встретили с чрезвычайным недовольством, потому что руководство обещало им полноценные отпуска после нескольких месяцев непрерывного участия в изнурительных боях.

кремль снова всех обманул

Срочное возвращение на фронт всех кадровых российских военных, отпускаемых на отдых домой, связано не только с решением москвы возобновить наступательные действия.

Таким образом, путинским ордынцам не дали возможности написать рапорты на увольнение. Кроме того, им не нужно будет платить боевые, ведь юридически они до сих пор будут значиться как находящиеся на отдыхе. Тот факт, что "отпускники" действительно будут участвовать в попытках захватить украинские земли, генералов не волнует.

Некоторым захватчикам офицеры среднего звена честно объяснили, что к концу срока отпусков они будут юридически значиться как добровольно оставшиеся на фронте.

Подобное отношение к личному составу со стороны высшего руководства никого не удивило, потому что россияне привыкли к тому, что на их судьбу и желание всем наплевать. Тем не менее орки возмущены столь циничным подходом, ведь они рассчитывали на то, что хотя бы смогут увидеться с семьями. Не успели добраться домой преимущественно жители Дальнего Востока. Так что львиная доля таких бойцов откровенно проигнорировала приказ офицеров.

Никто из вернувшихся на фронт не успел нормально отдохнуть. Более того, некоторые оккупанты везли с собой килограммы мародеренного в Украине золота, но из-за решения командования "трофеи" им пришлось отправлять по почте.

Россияне собирают в кучу разбитые подразделения

Из-за прихоти военно-политического руководства скорее начать полномасштабные атаки на критических для них направлениях в Донецкой области генералам пришлось срочно собирать наступательные подразделения с того, что они имеют по состоянию на данный момент – с полупригодной для использования техники и физически и морально не готового к бою личного состава.

Конечно, это не означает, что оккупационные войска не будут способны продолжать свое нашествие на позиции защитников Украины, однако их давление уже не будет таким, как в начале полномасштабного вторжения. Кроме того, вполне понятно, что захватчики не будут менять тактику огневого вала, а из-за уничтожения складов их логистика пока не восстановилась.

Сами путинские ордынцы в общении говорят, что их просто выгоняют насмерть для имитации полномасштабных наступлений, а ситуация может измениться в их пользу только тогда, когда командование решит все серьезные вопросы с поставкой боеприпасов. Когда это может произойти, захватчики пока не понимают.