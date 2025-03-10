Впервые за долгое время Россия подняла радиолокационный самолет А-50: какие задачи он мог выполнять

В понедельник, 10 марта, в воздушном пространстве Орловской области заметили активность российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. Он способен вести разведку местности и обстановки в тылу противника.

В частности, может находить позиции ПВО. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мониторинговые каналы.

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Что известно об А-50

По информации "Украинского Енота", российский разведчик, который сейчас находится в небе, остается единственным бортом А-50 на вооружении вражеской авиации, что не прошел модификацию до А-50У.

К слову, ВСУ уже уничтожали самолеты этого типа – 14 января и 23 февраля 2024 года.

Интересно, что именно тот борт, который поднялся на задание сегодня, с регистрационным номером RF-50601, в прошлом году завершил работу в южной части Азовского моря и ушел на посадку на авиабазу Ахтубинск. После этого украинцы ликвидировали самолет с регистрационным номером RF-50610, вышедший ему на замену.

Напомним, мониторинговые каналы 7 марта уже предупреждали о новом массированном ударе по Украине, поскольку россияне осуществляли разведку объектов в Волынской, Львовской и Ивано-Франковской областях.