Готовил новые удары по ТЭС Киева: СБУ задержала агента российского ГРУ, который сидел за убийство

В Киевской области задержали агента российской военной разведки, который готовил новые ракетные удары врага по тепловым электростанциям столичного региона.

Сейчас мужчина находится под стражей без права внесения залога. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Как задержанный сотрудничал с Россией?

По данным следствия, сначала россияне поручили мужчине скрыто обойти периметр одной из ТЭС, чтобы отследить ее состояние после предыдущего обстрела. Он должен был рассказывать все увиденное с фотофиксацией технических сооружений и оборудования.

Сотрудники Службы безопасности задержали агента "на горячем", когда он проводил доразведку вблизи потенциальной "цели". На месте происшествия у него изъят смартфон, на который он фотографировал внешнее состояние ТЭС,

– говорится в сообщении.

Задержанным оказался 26-летний житель Фастовского района, который ранее был заключен за убийство несовершеннолетней девушки. Вражеские спецслужбы заметили его в телеграмм-канале по поиску заработка "легких денег".

Подозреваемый согласился скорректировать воздушные атаки российской армии по энергетической инфраструктуре Киевской области, чтобы, как отмечают в СБУ, обесточить и оставить без теплоснабжения большую часть региона.

"Во время обыска на смартфоне задержанного обнаружен анонимный чат с куратором от ГРУ России, с которым он общался в режиме "исчезающих" сообщений", – добавляют в Службе безопасности Украины.

Мужчине объявили подозрение по статье о госизмене, совершенную в условиях военного положения, он находится под стражей. Согласно обнародованной информации, ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Другие подобные случаи