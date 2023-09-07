Среди них – бывший айтишник, клирик и “пацифист”. Всем троим сторонникам России грозит до 5 лет лишения свободы.

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Айтишник из Запорожья

Житель Запорожья после начала полномасштабной войны начал активно помогать стране-агрессорке на информационном фронте. Мужчина на собственной странице в запрещенной соцсети дискредитировал украинские власти и ВСУ, в тоже время восхищаясь действиями Кремля и оккупационной армии.

Кроме того, он агитировал на просторах интернета поддерживать российскую армию, чтобы она подняла российский флаг на Хортице.

"Пацифист" из Киева

На территории столицы действовал другой агитатор. Им оказался 42-летний исполнительный секретарь общественной организации Украинского Движения Пацифистов.

Мужчина направил письмо в одно из государственных учреждений, где высказывал тезис о "непротивлении злу насилием". Он называет Россию "мифическим врагом" и обвиняет в вооруженном конфликте обе стороны.

По его мнению, Украина якобы может давать отпор оккупантам "ненасильственными и безоружными методами".

Кроме того, столичный пацифист на своем телеграмм-канале призвал киевлян активно избегать мобилизации.

Клирик из Закарпатья

Настоятель одного из храмов Хустской епархии УПЦ (МП) оказался не только сторонником “русского мира”, но и поклонником коммунизма.

На своей странице в одной из популярных соцсетей мужчина публиковал материалы, в которых пренебрежительно высказывался в адрес верующих других конфессий. Также он выкладывал изображения с запретной символикой коммунистического режима.

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