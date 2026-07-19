Российский БПЛА поразил пассажирский поезд в Запорожской области

Российские войска нанесли удар с помощью беспилотника по пассажирскому поезду в Запорожской области. В результате вражеской атаки пострадала проводница.

Об этом сообщают "Укрзализныця" и министр развития общин, восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины Николай Калашник.

Каковы последствия удара по поезду?

Как сообщили представители "Укрзализныци", мониторинговая группа заранее дала команду на эвакуацию, поэтому обошлось без жертв.

По предварительной информации, одно из проводников поезда получила легкое ранение в ногу , в настоящее время ей оказывают необходимую помощь.

Для пассажиров также организовали автобусный трансфер в Запорожье.

Несмотря на постоянные вражеские атаки, железная дорога продолжает работать. Наша задача – обеспечить безопасность людей, сохранить непрерывность перевозок и максимально быстро восстанавливать движение там, где это необходимо,

– написал Николай Калашник.

В "Укрзализныце" добавили, что в настоящее время возможны перевозки в Запорожье и из него с использованием автобусов и пригородных электропоездов, и призвали пассажиров следить за персональными уведомлениями в приложении.

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Напомним, в ночь на 19 июля Россия совершила одну из самых массированных баллистических атак на Киев. Враг применил 41 ракету и 125 беспилотников различных типов.

К сожалению, в результате атаки погибла 89-летняя женщина, еще 13 человек получили ранения в Шевченковском, Соломенском и Деснянском районах. Сейчас на местах ударов работают полицейские, спасатели, медики и другие экстренные службы.