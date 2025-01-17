Российский БпЛА упал на территории Румынии: что говорят власти страны об очередном нарушении пространства

Во время атаки по Украине один БПЛА пересек воздушное пространство Румынии и упал на берегу Дуная. Власти страны уже прокомментировали этот инцидент с участием российского дрона.

По этому поводу высказался премьер-министр Румынии Марчел Чолаку, сообщает 24 Канал со ссылкой на Digi24. Отметим, что это уже не впервые российский БПЛА пересек воздушное пространство другой страны.

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Что заявили в Румынии

У премьера Румынии поинтересовались, принимают ли власти какие-то дополнительные меры после того, как в районе поселка Плауру, что на румынском берегу Дуная напротив Измаила, упали обломки российского БПЛА, которым Россия атаковала украинские порты на Дунае.

В ответ Марчел Чолаку заверил, что подобный инцидент не представляет угрозы для граждан страны. По его словам, о движении этого дрона стало известно ориентировочно в 01:55. Из-за этого в небо подняли истребители F-16, поэтому, как говорит он, проблем не было.

Его (БПЛА – 24 Канал) отслеживали задолго до того, как он залетел на территорию Румынии. Я видел, что Минобороны в своем заявлении предоставило разъяснения... Очень вероятно, что после экспертизы выяснится, что его сбили украинские силы,

– заявил премьер.

Напомним, в предыдущий раз воздушное пространство Румынии нарушили еще 27 декабря. Тогда в Минобороны страны сообщили, что радар впервые зафиксировал сигнал в 21:04 в 15 километрах к востоку от Килии Веке в уезде Тулча. Отмечалось, что боевые самолеты были подготовлены к вмешательству в предусмотренное нормативами время, но ситуация не требовала их взлета.