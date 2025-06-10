Россия должна была вывести флот из Крыма еще 10 лет назад: экс-министр сказал, что пошло не так

С 2007 года Украина предлагала, чтобы Россия постепенно вывела свой Черноморский флот из Крыма до 2017 года. Россияне восприняли это как хамство и наглость со стороны украинской стороны и решили сделать все, чтобы этого не произошло. В ответ на это наша страна издала два указа.

Согласно им, российские военные не могли передвигаться между базами. Об этом 24 Каналу рассказал дипломат, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, отметив, что в момент, когда Москва уже фактически приняла поражение, наша страна самостоятельно помогла врагу благодаря одному человеку.

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Что пошло не так с выводом флота России из Крыма

По словам дипломата, россияне максимально оттягивали этот процесс и оправдывались, что они не знали сколько кораблей есть и где именно они находятся. В этот момент украинские дипломаты поняли, что стандартная дипломатия работать не будет.

"Мы решили, что создадим россиянам сложную ситуацию, если введем регулирование военных между отдельными их базами. То есть из разных точек они часто коммуницировали и осуществляли логистику. Это был хороший момент сказать, что они не смогут свободно передвигаться по украинской территории, потому что они не арендуют Крым или Севастополь, а только отдельные маленькие военные части", – сказал он.

Чтобы передвигаться между частями россияне должны были подать заявку, которую должны были рассматривать и Министерство внутренних дел, учитывая безопасность, и Министерство обороны, учитывая милитарные действия, и Министерство иностранных дел, учитывая отношения двух стран, и Пограничная служба, ведь россияне пересекают госграницу. Рассмотрение такой заявки могло длиться один день или даже месяц.

Украина подготовила и опубликовала два приказа об этом. В Москве на правительственном уровне уже приняли решение, чтобы выделить средства на строительство в Новороссийске новую базу, куда переместится флот.

Однако появилось "но" – выборы Виктора Януковича и все пошло прахом. После этого процесс остановился и впоследствии мы получили Харьковские соглашения с пролонгацией (возможность пребывания Черноморского флота России в Крыму до 28 мая 2022 года – 24 Канал),

– пояснил Огрызко.

Он добавил, что роль дипломатии в создании государства очень важна. Однако без политической воли – это ничто, ведь без нее дипломаты не могут ничего сделать самостоятельно.

Напомним, что сейчас Россия передислоцировала почти все боевые корабли Черноморского флота в Новороссийск. Это вынужденный шаг для оккупантов, ведь во время полномасштабного вторжения Крым и Азовское море почти полностью находится под огневым контролем ВСУ, в частности Военно-морских сил.