Российский чиновник наградил потерявшего ногу ефрейтора и пожелал ему "встать на ноги"
Источник:Российские СМИ
В России чиновник во время вручения знаков отличия, оконфузился – пожелал оставшемуся без ноги ефрейтору "выздороветь и встать на ноги".
Во время вручения наград "За отвагу" заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров сформулировал неудачное пожелания бойцу, который потерял ногу во время войны в Украине. Вручая медаль раненому, он пожелал ему "встать на ноги".
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Желаю тебе скорейшего выздоровления, встать на ноги…
– сказал чиновник.
Конфуз попал на видео и уже разлетелся по сети. Ефрейтор, видимо, на ноги уже не встанет, как и российские чиновники после позорной войны в Украине.
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