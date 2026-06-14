В Кремле этого очень не хотели: какое неожиданное заявление прозвучало в Госдуме

Депутат российской Госдумы от "Коммунистической партии" Вячеслав Мархаев неожиданно раскритиковал Владимира Путина и весь Кремль. Он заявил, что ситуация в России ухудшается из-за войны. В то же время власти пытаются показать, как все хорошо. Такие сообщения все чаще звучат в РФ, что вызывает раздражение в Кремле.

Бывший министр иностранных дел Украины (2007–2009), дипломат Владимир Огрызко рассказал 24 Каналу, что нет ничего удивительного в том, что сейчас в России звучат такие заявления. Уже в сентябре там состоятся так называемые выборы в Госдуму. Различные депутаты пытаются повысить свою популярность.

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Какова ситуация в России?

По словам Огрызко, российские коммунисты всегда "плелись в хвосте" в России из-за отсутствия конкретной позиции. Сейчас там пытаются рассказывать то, что понравится российскому населению.

Сейчас они говорят, что, условно, не хотят больше войны, а нужно больше продуктов и так далее. Это всегда был лозунг коммунистов. Собрать, разделить и перераспределить. Все, что нравится российскому плебсу. Не зарабатывать, а просто получать, потому что так легче. На этом коммунисты могут сыграть,

– отметил Огрызко.

Кроме того, похоже, что режиму уже не удается заткнуть рот всем, кто публично выражает недовольство нынешней ситуацией. Это еще один показатель того, что внутри российского политикума идут процессы, которые расшатывают ситуацию в РФ.

Путин сталкивается со все большим количеством проблем: смотрите видео 24 Канала

Добавим, что в аналитическом материале Foreign Policy отмечается, что в течение 2026 года диктатор Путин все больше сталкивается с проблемами на фронте и внутри страны. Потери российской армии растут, а экономика все сильнее ощущает последствия войны. На этом фоне диктатор может попытаться усилить провокации против Европы, чтобы вернуть себе инициативу в эскалации.