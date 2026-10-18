"Думает, что Путин – друг": интервью с бывшим советником Трампа об опасном плане Кремля

Бывший советник Трампа по национальной безопасности и бывший посол США в ООН Джон Болтон дал эксклюзивное интервью 24 Каналу. В ходе беседы обсудили решение Дональда Трампа о закупке российского дизельного топлива, возможную встречу с Путиным на саммите G20 и ограничение работы Starlink для Украины.

Бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности и бывший посол США в ООН Джон Болтон дал эксклюзивное интервью 24 Каналу, в котором резко оценил решение президента США о закупке российского дизельного топлива, возможные контакты с Владимиром Путиным на саммите G20 и ситуацию с ограничением работы Starlink для Украины.

В ходе беседы Болтон отметил, что такая сделка по дизельному топливу не имеет реального экономического смысла, но создает опасную политическую зависимость, а также объяснил, почему считает возможное трехстороннее общение Трампа, Путина и Зеленского "опасной территорией". Подробнее – читайте в материале.

Почему Трамп теперь в долгу перед Путиным?

Президент Украины Владимир Зеленский говорит Пирсу Моргану, что чувствует себя преданным из-за решения Трампа покупать российский дизель и заключить соглашение об энергетическом перемирии. Цитирую: "Это не та сторона истории". Итак, на ваш взгляд, идет ли администрация Трампа к полному отказу от поддержки Украины?

Я бы не стал делать такие выводы из решения о дизельном топливе. Это была ужасная идея. Это огромная ошибка по многим причинам, но Трамп сосредоточен почти полностью на выборах, а Республиканская партия в глубокой беде, потому что многие используют выборы как референдум о работе Трампа, и им это не нравится.

Поэтому они сосредоточились на проблемах инфляции, экономической безопасности и цене на бензин, которая выросла из-за войны в Персидском заливе, что является весомым фактором. И то, что пытался сделать Трамп с закупкой дизельного топлива, – это возможность сказать, что он принимает меры для снижения цен на бензин.

Во-первых, цены на газ и дизельное топливо, в частности, выросли не из-за атаки Украины на российские нефтеперерабатывающие заводы, поскольку на российскую нефть и газ наложены санкции еще с 2022 года, когда началось вторжение. И в любом случае, объем закупленного дизельного топлива и время его прибытия в США не окажут никакого существенного влияния на цену.

Таким образом, это действительно имеет международные последствия, но в понимании Трампа, который сосредоточен только на одной вещи за раз, речь идет о выборах.

Теперь он также заявил, что Украине нужно сменить Зеленского на посту президента. Таким образом, это отражает то, что ему не нравится Зеленский. Можно сказать, что это возвращение к инциденту в Овальном кабинете в феврале 2025 года или возвращение к лету 2019-го и знаменитому "идеальному" телефонному разговору, когда Трамп хотел получить компьютерный сервер Хиллари Клинтон и угрожал приостановить военную помощь, пока не получит его.

Вот почему все сводится именно к этому. Трамп хочет того, что он хочет. Дело не в национальной безопасности Америки, дело в Трампе.

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Стоит ли заключать сделку с дьяволом, если это все равно не поможет снизить цены на дизельное топливо в США? Вы не думаете, что это могли быть плохие советы его экономических советников или помощников?

Нет, я так не считаю, это чисто в стиле Трампа. Это нужно, чтобы он мог с большим пафосом объявить, что закупил 300 000 тонн дизельного топлива из России, которое прибудет сюда ко Дню благодарения в конце ноября. Это не окажет никакого влияния.

Его это не волнует. Он просто ищет, что сказать, чтобы использовать это в спорах с избирателями: мол, я пытаюсь снизить цены на топливо. Это ничем не оправдано. Я лишь говорю, что именно так он мыслит.

Проблема в том, что он снова узаконил Кремль. Он отменил санкции. Он также говорит об отмене санкций против Ирана, что столь же бессмысленно. И, что хуже всего, он получил что-то от Путина, потому что думает, что Путин – его друг, который оказал ему услугу. А Путин рад, что Трамп так думает, потому что теперь у Путина есть услуга, которую он может потребовать от Трампа в ответ.

И это опасно. Мы не знаем, что это будет. Мы не знаем, когда это может произойти. Но Трамп теперь в долгу перед Путиным. И Путин, как никто другой, прекрасно это понимает.

Вы уверены, что Владимир Путин дал Трампу что-то вроде этого дизельного топлива и теперь может требовать от него уступок в отношении Украины?

Конечно. Я думаю, именно это Путин и имел в виду. Послушайте, он был рад продать это дизельное топливо. Иначе оно подпадает под санкции. Он не может продавать его на международном рынке. Поэтому он заключил сделку, которая выгодна сама по себе.

Но он знает Трампа. Он наблюдал за ним много лет. И он знает, что Трампу отчаянно нужно было что-то, что можно использовать в политических кампаниях в Америке. И Путин ему помог.

Итак, Путин просто берет это, кладет в карман и будет ждать, возможно, до встречи G20 во Флориде позже в этом году, куда его впервые с 2016 года пригласили, и я уверен, что он приедет. Это может быть тот самый момент, когда он скажет Трампу: "Вот что я хочу".

Насколько опасна возможная встреча Трампа, Путина и Зеленского?

Вы уверены, что Владимир Путин примет приглашение, ведь Кремль, похоже, все еще раздумывает по поводу этого саммита G20. Президент Зеленский сказал, что был бы заинтересован в посещении саммита "Группы двадцати" в Майами, если бы состоялась встреча с Владимиром Путиным и президентом Трампом.

Верно. Я думаю, Кремль не дает окончательного ответа, потому что хочет посмотреть, какая будет реакция. В некоторых столицах говорят, что, возможно, их главы государств не поедут, если приедет Путин. Это может привести к краху всей "Группы двадцати".

Последний раз саммит должен был состояться в США в 2020 году в разгар пандемии COVID. Поэтому его не провели из-за пандемии.

И это был бы второй случай при администрации Трампа, когда встречу "Группы двадцати" или, возможно, это была встреча "Группы семи" в 2020 году отменили. Но в любом случае это была бы большая международная встреча, которую отменили бы.

Поэтому я не думаю, что Путин хочет соглашаться слишком быстро. Он хочет увидеть реакцию и, вероятно, я предполагаю, подождет до завершения американских выборов, а затем решит, как поступить. Думаю, он был бы рад возможности приехать в Майами.

А как вы оцениваете шансы на встречу между Путиным и президентом Зеленским, например, на саммите G20?

Я бы с осторожностью отнесся к такой встрече. Честно говоря, я знаю, что Зеленский заявил, что готов к этому.

Однако я опасаюсь, что встреча Трампа, Зеленского и Путина может обернуться тем, что Трамп и Путин объединятся против Зеленского.

И Трамп скажет Зеленскому: "У вас нет козырей. А вот что я хочу".

И помните, для Трампа все это, опять же, не о будущем Украины или сохранении ее независимости. Речь идет о том, получит ли Дональд Трамп Нобелевскую премию мира. Поэтому он вполне может рассматривать эту встречу во Флориде как свой шанс получить ее. И это – опасная территория.

Кто на самом деле в США остановил обмен разведданными с Украиной?

Давайте также рассмотрим другой аспект отношений США и Украины – обмен разведывательными данными. У нас были с этим серьезные проблемы, поскольку США и западные партнеры, вероятно, дважды не предупредили вовремя Украину об угрозе баллистического удара по Киеву. По данным украинских военных источников, возникали определенные проблемы с подключением к Starlink в рамках военного пакета этой услуги. Как вы это расцениваете? Является ли это давлением, чтобы заставить Украину прекратить удары по российским дизельным и нефтеперерабатывающим заводам?

Что касается Starshield, это та часть Starlink, которая влияет на украинскую связь; она, собственно, я думаю, принадлежит правительству США. Поэтому почти нет сомнений, что решение ограничить радиус действия этой системы, а также разведывательных данных, было принято правительством США.

Сейчас министр обороны Хегсет, очевидно, сообщил министру обороны Украины, что проблема устранена. Будем надеяться, что это правда. Это, безусловно, косвенное подтверждение того, что именно правительство США отключило систему.

Поэтому следующий вопрос: кто именно в правительстве США это сделал? Исходя из того, что мы знаем сейчас, а это далеко не все, мне это непонятно. Мне непонятно, был ли это Трамп.

Возможно, это был кто-то из чиновников низшего звена в Министерстве обороны. Я уверен, что журналисты пытаются выяснить, кто бы это мог быть.

У меня есть свои подозрения, но это может быть кто-то, кто пытается сделать то, что, по их мнению, хотел бы Трамп, но не имея никаких полномочий высшего уровня. Нам придется это выяснить.

В любом случае это плохо. Этого не должно было произойти, и не должно быть никакого вмешательства в обмен разведывательными данными. Вы помните, в начале 2025 года кто-то отключил его на несколько дней. Это нанесло большой ущерб, но его восстановили.

На самом деле это не требует от Соединенных Штатов никаких дополнительных затрат, поэтому на этом основании не может быть никаких возражений, и я считаю, что политическое значение продолжения помощи очень велико, и полагаю, что она пользуется мощной поддержкой в Конгрессе. Конечно, их не будет в течение следующих трех недель, но когда они вернутся, я думаю, что вопрос о российской нефти, проблема Starshield и вопросы разведки будут на повестке дня.

Может ли этим человеком быть, например, господин Элбридж Колби?

Что ж, он, безусловно, занимался подобными вещами в прошлом, и вполне возможно, что это он. Вот почему я говорю, что Конгресс будет очень заинтересован в том, чтобы узнать, кто принял это решение, и вызвать этого человека на Капитолийский холм для дачи показаний.

Согласно статье Reuters, опубликованной сегодня, этот приказ об ограничении доступа SpaceX поступил изнутри Белого дома, и президент Трамп не был тем человеком, который принял это решение. С юридической точки зрения, какая должность позволяет принимать такое решение?

Знаете, я не видел эту статью, но люди часто говорят о "решении Белого дома", хотя на самом деле его принимают в каком-то министерстве или ведомстве. Правительство США очень большое, поэтому его различные подразделения занимаются разными делами, и иногда вы узнаете об этом позже.

Возможно, это действительно исходило из Белого дома, а может быть, это был кто-то из сотрудников Рады национальной безопасности под руководством Марко Рубио. Я в этом сомневаюсь. Но я думаю, что это просто такое выражение, когда говорят "решение Белого дома", имея в виду любое решение США.

По сообщению CBS News, США могли сознательно скрыть ранние предупреждения о российском ракетном ударе по Киеву, в результате которого погибли шесть человек и 100 тысяч остались без света. Исходя исключительно из правовой точки зрения, кто может принять такое решение, кроме президента Трампа? Может ли это решение быть принято без ведома президента Трампа и его одобрения, его "зеленого света"?

В такой деликатной сфере это не должно делаться без его одобрения, но я предполагаю, что это было решено внутри Пентагона. Это мое лучшее предположение. Правительство сейчас работает несогласованно.

Президент находится в предвыборном турне. И есть люди, преимущественно в Министерстве обороны, которые являются изоляционистами и считают, что Трамп одобрит что-то подобное. И в конце концов он может это сделать.

Я надеюсь, что нет, но, знаете, иногда они пытаются делать такие вещи, как прямая трансляция казни убийцы из Форт-Худа, а Трамп их отменяет. Так что возможно, что он может отменить и это решение тоже.

И судя по тому, что Хегсет сказал во время этого телефонного разговора с министром обороны Украины, создается впечатление, будто мы возвращаемся к стандартной процедуре. Знаете, нам придется подождать и посмотреть.

Кроме того, по сообщениям западных СМИ, директор ЦРУ Джон Ретклифф активно выступает против идеи прекращения обмена разведданными США с Украиной. Что это может означать? Ведь директор ЦРУ сыграл определенную роль во встрече с россиянами 31 августа. Можем ли мы охарактеризовать его позицию как проукраинскую или, по крайней мере, не пророссийскую?

Это трудно сказать. Думаю, когда он работал в Конгрессе, я бы назвал Ретклиффа проукраинским. Знаете, возвращаясь к российской агрессии 2014 года, я до сих пор не услышал веской причины, почему Ретклифф ездил в Москву. Я не знаю ни одной.

Я много об этом думал. Итак, для меня это остается загадочной поездкой, но, учитывая другие инциденты, звучит правдоподобно, что Ретклифф мог выступать за продолжение обмена разведданными, и это могло быть, как это часто бывает, результатом вражды между разведывательным сообществом, с одной стороны, и Министерством обороны, с другой.

На этот раз ситуация осложнилась из-за изоляционистов в Министерстве обороны.

Почему американская стратегия в отношении России содержит ошибку?

Согласно Financial Times, США рассматривают возможность разблокирования российских активов на сумму до 100 миллиардов долларов в обмен на ограниченное прекращение энергетической войны. Джаред Кушнер и Стив Виткофф обсуждали эту идею. Также поступали сообщения о возможном возобновлении работы газопровода "Северный поток-2" и продаже зарубежных активов "Лукойла". Как вы оцениваете такое развитие событий? Я имею в виду, например, 100 миллиардов долларов российских активов лишь в обмен на энергетическое перемирие?

Думаю, это показывает, что Виткофф и Кушнер на самом деле не понимают, о чем они ведут переговоры. Они хотят высвободить огромную сумму денег, с которой потом смогут играть. По крайней мере, одно из предложений заключалось в том, чтобы эти разблокированные активы, хранящиеся в Европе, были переданы США для использования, на что, как я понимаю, европейцы ответили отказом, что совсем неудивительно.

Этот вид дипломатии, которым они занимаются, касается лишь соглашений, которые будут заключены после достижения мира, как своего рода стимул. Но они никогда не доходят до главного: как решить вопросы, ставшие причиной войны, а именно – российскую агрессию против Украины и все то, что Россия совершила за последние 5 лет, разрушения и опустошение на оккупированных ею территориях.

И очевидно, будь то там, будь то на Ближнем Востоке, будь то с Ираном, люди не решают споры только потому, что могут получить привлекательные инвестиционные возможности после завершения войны. Чтобы установить мир, вы должны прежде всего устранить причины боевых действий. А потом вы сможете понять, что будет дальше. Они просто пропустили самый важный шаг.

Считаете ли вы, что они действительно верят, что Путина можно побудить закончить войну лишь с помощью финансовых активов, денег, 100 миллиардов долларов? Разве вы не думаете, что Путина деньги на самом деле не интересуют? Его интересует уничтожение Украины.

Я думаю, если бы он мог заработать немного денег на стороне, он бы это сделал. И он только что заработал немного денег на сделке с дизельным топливом. Но это показывает, что позиция США при Трампе у власти никогда не является определенной.

Он знает, что Украина сейчас находится под давлением, и понимает, что Европа оказалась в центре целой череды политических кризисов в странах, где одна за другой приближаются выборы, а действующие правительства становятся все более нестабильными. Поэтому, я думаю, Путин на данном этапе выжидает, чтобы посмотреть, не даст ли ему слабость среди сторонников Украины больше возможностей зимой. Так что он никуда не спешит на данный момент.

Удастся ли наладить отношения между Трампом и Зеленским?

Давайте обсудим внутреннюю политику США и эти промежуточные выборы. Украину, к сожалению, вероятно, втягивают в этот процесс из-за заявлений президента Трампа в адрес президента Зеленского. Что может измениться после промежуточных выборов в отношениях между США и Украиной? Сможем ли мы вернуться к тому, что было раньше во время встречи Зеленского и Трампа в Анкаре? Это была действительно позитивная встреча. Каковы шансы на восстановление хороших отношений между Зеленским и Трампом?

Я думаю, стоит приложить усилия, чтобы попытаться восстановить отношения. Трамп очень непредсказуем. Это зависит от дня недели и от времени суток. Это не изменится.

На самом деле есть опасения, что если республиканцы неудачно выступят на выборах 3 ноября, Трамп станет еще более непредсказуемым, потому что поймет, что он на пути к тому, чтобы стать "хромой уткой".

Так что это будет очень сложное время. Мы действительно находимся сейчас на неизведанной территории, потому что конец политической карьеры Трампа становится очевидным. И на этот раз это не подлежит обсуждению. Его срок истечет чуть больше чем через 2 года, и на этом все. И эта реальность с каждым днем становится все более заметной.

Каковы шансы на какую-либо месть со стороны президента Трампа в отношении Украины, если республиканцы проиграют эти промежуточные выборы с большим отрывом?

Я думаю, его во многих аспектах обвинят в поражении, и не без оснований, поскольку избиратели отвернулись от его администрации. Но я думаю, это побудит больше республиканцев стать более независимыми от Трампа.

А поскольку, как мне кажется, в Палате представителей и в Сенате республиканцы более решительно поддерживают Украину, я полагаю, это улучшит ситуацию. Это может повлиять на Трампа в любом направлении. У Трампа все личное, поэтому очень трудно предсказать, в каком направлении он будет двигаться.

А может ли демократическое большинство в Палате представителей изменить курс президента Трампа в отношении Украины, его внешнюю политику в отношении Украины?

Что ж, я думаю, Трампа ждут очень тяжелые два года, если демократы получат контроль над Палатой представителей, а похоже, что так и будет. Насколько они сосредоточатся на Украине – трудно сказать. Поскольку многое из того, что происходит в сфере внешней политики, на самом деле является решением президента, а не Конгресса.

Но все же, кажется, что президент Трамп действует не в соответствии с законом, который он лично подписал. Я имею в виду закон Линдси Грэма. Согласно этому закону, он должен был бы ввести пошлины против себя, против Соединенных Штатов за закупку российского дизельного топлива. Смогут ли демократы использовать этот закон, чтобы заставить президента Трампа изменить правила игры, изменить свою позицию?

Так, они, безусловно, будут спорить об этом, но, знаете, Трамп действует быстрее, чем оппозиция. Поэтому они, возможно, смогут высказать свое мнение, но он уже переключится на что-то другое, прежде чем что-то сможет произойти.