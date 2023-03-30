Никакого Феди и никого не расстреливали: в РДК показали видео, как заходили в Брянскую область

В начале марта 2023 года российская пропаганда заявила, что в Брянской области действовала "украинская ДРГ". Она якобы открывала огонь и даже ранила героя пропагандистских басен – мальчика Федора.

Российская пропаганда наштамповала целый ряд фейков. Тем временем Владимир Путин даже наградил Федора медалью "За отвагу". В общем, история этого "героического" мальчика получила столько эпических деталей, что даже героям супергеройских комиксов пора заволноваться.

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Впоследствии стало известно, что на территорию Брянской области 2 марта вошел Российский добровольческий корпус (РДК). Его цель – призвать россиян брать в руки оружие и бороться с преступным кремлевским режимом.

Естественно, представители РДК не открывали огонь по местным. Спустя почти месяц в сети опубликовали новые кадры, что же происходило на самом деле.

Как РДК зашел на территорию Брянской области: смотрите видео из телеграм-канала РДК

Российский добровольческий корпус состоит из россиян, воюющих на стороне Украины. Его участники активно освещают свою деятельность и пытаются донести, что "свободные российские люди с оружием в руках могут бороться с режимом".