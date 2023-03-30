Російська пропаганда наштампувала цілу низку фейків. Тим часом Владімір Путін навіть нагородив Фьодора медаллю "За відвагу". Загалом історія цього "героїчного" хлопчика отримала стільки епічних деталей, що навіть героям супергеройських коміксів час захвилюватися.

Зверніть увагу Розвінчаний уже третій російський міф, – Жданов про "атаку ДРГ" у Брянській області

Згодом стало відомо, що на територію Брянської області 2 березня зайшов Російський добровольчий корпус (РДК). Його мета – закликати росіян брати до рук зброю та боротися зі злочинним кремлівським режимом.

Звичайно ж, представники РДК не відкривали вогонь по місцевих. Майже через місяць у мережі опублікували нові кадри, що ж відбувалося насправді.

Як РДК зайшов на територію Брянської області: дивіться відео з телеграм-каналу РДК

Російський добровольчий корпус складається з росіян, які воюють на боці України. Його учасники активно висвітлюють свою діяльність та намагаються донести, що "вільні російські люди зі зброєю в руках можуть боротися з режимом".