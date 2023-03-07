Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. За його словами, інформація в Росії часто усіяна міфами.

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Політичний ракурс інциденту

Олег Жданов пояснив, що, з огляду на різні джерела, організація "Російський добровольчий корпус" здійснила операцію під Брянськом за згодою українського командування із закликом боротьби проти путінського режиму.

Мета була в тому, щоб продемонструвати можливості, тому вони навіть не ховали обличчя,

– переконаний він.

На його думку, такі дії не можна трактувати як терористичний акт. Із цим навіть погодився і сам російський диктатор Владімір Путін.

"Вони не скоїли жодного силового впливу", – наголосив військовий експерт.

Олег Жданов додав, що у такий спосіб була продемонстрована громадянська позиція стосовно ситуації у РФ.

Фактично, я б це розцінював як політичну подію, акт із закликом боротьби з чинним режимом,

– зосередив увагу він.

За словами Жданова, ситуація в Брянській області – розвінчування одного із трьох міфів про Росію.

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Російська міфологія

Олег Жданов переконаний, що перший міф, в який свято вірять росіяни, це наявність другої армії світу.

Російські війська не відповідають статусу другої армії світу,

– пояснив він і зауважив, що цей фейк українці прекрасно викрили.

На думку військового експерта, другий розвінчаний міф – всесильна протиповітряна оборона РФ.

"Літає все, що завгодно, і нічого не може його збити", – вдало підмітив Жданов.

За його словами, третій міф стосується кордону, який росіяни так завзято укріплювали.

45 осіб, пів роти, зайшли зі зброєю, прогулялися, відзняли відео і вийшли,

– наголосив він.

До того ж цікаво, скільки грошей вклали губернатори прикордонних областей в обладнання інженерних смуг оборони, які виявилися зовсім неефективними.

Інцидент в Брянській області: що відомо