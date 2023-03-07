Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. За його словами, інформація в Росії часто усіяна міфами.
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Політичний ракурс інциденту
Олег Жданов пояснив, що, з огляду на різні джерела, організація "Російський добровольчий корпус" здійснила операцію під Брянськом за згодою українського командування із закликом боротьби проти путінського режиму.
Мета була в тому, щоб продемонструвати можливості, тому вони навіть не ховали обличчя,
– переконаний він.
На його думку, такі дії не можна трактувати як терористичний акт. Із цим навіть погодився і сам російський диктатор Владімір Путін.
"Вони не скоїли жодного силового впливу", – наголосив військовий експерт.
Олег Жданов додав, що у такий спосіб була продемонстрована громадянська позиція стосовно ситуації у РФ.
Фактично, я б це розцінював як політичну подію, акт із закликом боротьби з чинним режимом,
– зосередив увагу він.
За словами Жданова, ситуація в Брянській області – розвінчування одного із трьох міфів про Росію.
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Російська міфологія
Олег Жданов переконаний, що перший міф, в який свято вірять росіяни, це наявність другої армії світу.
Російські війська не відповідають статусу другої армії світу,
– пояснив він і зауважив, що цей фейк українці прекрасно викрили.
На думку військового експерта, другий розвінчаний міф – всесильна протиповітряна оборона РФ.
"Літає все, що завгодно, і нічого не може його збити", – вдало підмітив Жданов.
За його словами, третій міф стосується кордону, який росіяни так завзято укріплювали.
45 осіб, пів роти, зайшли зі зброєю, прогулялися, відзняли відео і вийшли,
– наголосив він.
До того ж цікаво, скільки грошей вклали губернатори прикордонних областей в обладнання інженерних смуг оборони, які виявилися зовсім неефективними.
Інцидент в Брянській області: що відомо
- Вранці 2 березня російські "ЗМІ" заявили, що нібито "українська ДРГ" зайшла в одне із селищ в Брянській області. Пропагандисти вигадали різні неправдиві історії про загибель людей та поранення дитини.
- Згодом відповідальність за інцидент взяв на себе "Російський добровольчий корпус", який опублікував відповідне відео.
- За словами Олексія Данілова, Путін вже не контролює всі процеси на території Росії, вони починають розповзатися. Це означає руйнацію централізованих структур.
- Ексспівробітник ФСБ Росії вважає, якщо 50 людей можуть спокійно перетнути державний кордон, значить прикордонна служба не працює, а прикордонна служба в Росії – це ФСБ.