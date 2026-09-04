Российский дрон был направлен в кабинет главы СБУ в центре Киева, – Зеленский

Российский ударный дрон поразил главное здание Службы безопасности Украины на улице Владимирской в Киеве. Беспилотник был направлен непосредственно в кабинет руководителя СБУ Александра Поклада.

Об этом Владимир Зеленский сообщил после беседы с руководителем СБУ.

Что известно о деталях удара?

По словам президента, удар пришелся по центральному зданию СБУ на Владимирской улице, которое расположено напротив Софийского собора. На месте работают все необходимые экстренные службы.

Дрон был направлен прямо в кабинет главы СБУ в этом здании,

– заявил Зеленский.

Президент также отметил, что всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь. В то же время Зеленский поручил Александру Покладу подготовить ответ России на атаку.

Поручил Покладу адекватно, ощутимо и, по возможности, зеркально ответить россиянам на этот удар,

– сказал глава государства.

Он подчеркнул, что ответ должен последовать после того, как для этого будут созданы необходимые условия.

Напомним, в пятницу днем российский дрон нанес удар по зданию Службы безопасности Украины в центре Киева возле станции метро "Золотые ворота". Очевидцы сообщили, что около 15:30 раздался взрыв, после чего начал подниматься густой дым.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил о пожаре в Шевченковском районе в результате падения БПЛА на крышу нежилого здания. В ходе этого инцидента пострадал мужчина, его госпитализировали. При этом на момент удара генерала в кабинете не было.