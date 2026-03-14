Российский дрон попал по пассажирскому поезду на Сумщине
- Дрон "Герань-2" ударил по пригородному пассажирскому поезду в Сумской области, вызвав пожар.
- Пассажиров эвакуировали в безопасное место, информации о пострадавших на момент публикации не было.
Российский беспилотник попал в толкатель пригородного пассажирского поезда "Смородино – Ворожба" в Сумской области, он вспыхнул.
Об этом сообщают корреспонденты Суспильного и "Кордон.Медиа" со ссылкой на областную прокуратуру.
Что известно об ударе по поезду?
По предварительной информации, ориентировочно в 17:00 дрон типа "Герань-2" ударил по пригородному пассажирскому поезду "Смородино – Ворожба", неподалеку от села Новоселица Верхнесыроватской общины Сумской области.
Прокуратура в комментарии СМИ уточнила, что российский беспилотник попал в тепловоз в хвосте поезда. По состоянию на момент публикации информации о пострадавших не обнародовали, пассажиров эвакуировали в безопасное место.
Пока дополнительной информации относительно атаки не указывали. В сети также показали кадры поезда, который попал под удар. На обнародованном фото видно пожар, который вспыхнул сразу в результате российской атаки.
Последствия удара по поезду / Сумская областная прокуратура
Что этому предшествовало?
- Недавно БПЛА попал в пассажирский поезд сообщением Киев – Сумы. В поезде находились около 200 пассажиров. По предварительным данным, обошлось без пострадавших, однако тепловоз получил повреждения.
- Прошлой ночью оккупанты атаковали железнодорожную инфраструктуру в Харьковской области. Пассажиры не пострадали, однако машинист и его помощник получили осколочные ранения, медики оказали им помощь на месте.
- Еще раньше российские дроны атаковали 4 железнодорожные подстанции в Житомирской, Хмельницкой, Винницкой областях и ряд железнодорожных мостов. Также враг обстрелял портовую инфраструктуру Одесской области.