Российский дрон попал по пассажирскому поезду на Сумщине

Российский беспилотник попал в толкатель пригородного пассажирского поезда "Смородино – Ворожба" в Сумской области, он вспыхнул.

Об этом сообщают корреспонденты Суспильного и "Кордон.Медиа" со ссылкой на областную прокуратуру.

Что известно об ударе по поезду?

По предварительной информации, ориентировочно в 17:00 дрон типа "Герань-2" ударил по пригородному пассажирскому поезду "Смородино – Ворожба", неподалеку от села Новоселица Верхнесыроватской общины Сумской области.

Прокуратура в комментарии СМИ уточнила, что российский беспилотник попал в тепловоз в хвосте поезда. По состоянию на момент публикации информации о пострадавших не обнародовали, пассажиров эвакуировали в безопасное место.

Пока дополнительной информации относительно атаки не указывали. В сети также показали кадры поезда, который попал под удар. На обнародованном фото видно пожар, который вспыхнул сразу в результате российской атаки.



Последствия удара по поезду / Сумская областная прокуратура

Что этому предшествовало?