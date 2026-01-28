Человек, на место которого пришёлся удар, чудом выжил: жуткие детали атаки на поезд в Харьковской области
- Россия совершила атаку тремя беспилотниками "Герань-2" на пассажирский поезд в Харьковской области, в результате которой погибли пять человек, а еще один человек считается пропавшим без вести.
- Во время атаки пострадали два человека, а один человек спасся чудом, выйдя в тамбур в момент удара.
Россия совершила террористическую атаку тремя беспилотниками "Герань-2" по пассажирскому поезду на Харьковщине. Официально подтверждено пять погибших, еще один человек считается пропавшим без вести. Это беспрецедентный циничный удар по гражданскому транспорту с пассажирами.
Корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко рассказала историю того, кто спасся чудом.
Что известно о жертвах атаки беспилотника на поезд?
Из-за прямого попадания беспилотника вагон полностью выгорел, поэтому поисковая операция очень сложная – найдены только остатки тел.
Предварительно эксперты подтвердили пятеро погибших, еще один человек считается пропавшим без вести и вероятно станет шестой жертвой. Проводятся ДНК-экспертизы для идентификации погибших.
Первый удар по железнодорожному полотну остановил движущийся поезд, второй – возле поезда, а третий попал прямо в вагон. По состоянию на сейчас продолжаются следственные действия и экспертные исследования для установления личности погибших,
– сказала Валерия Чирина, представитель Харьковской областной прокуратуры.
Также два человека получили ранения в результате атаки: 26-летняя женщина с ушибами в стабильном состоянии и 29-летний мужчина с ушибами и частичной ампутацией пальцев на руке.
Сначала по билетам считался пропавшим еще один человек, но требуется подтверждение – выяснилось, что этот человек выжил.
"Среди большой трагедии произошло небольшое чудо. Человек, который сидел на месте, куда пришелся удар беспилотника, вышел в тамбур именно в момент атаки – и это спасло ему жизнь", – отметила журналистка Черненко.
Чем беспрецедентна атака по пассажирскому поезду?
Российские пропагандистские телеграм-каналы сначала освещали атаку как "просто пожар в пассажирском поезде", а потом начали сознательно распространять фейки.
Это обычный пассажирский поезд, в котором ехало много людей с детьми. Эти атаки напоминают охоту FPV-дронами в приграничных городах на линии боевого соприкосновения. Такие удары беспилотниками наносятся по спецтранспорту, коммунальным машинам, волонтерам, гражданским автомобилям – россияне с воздуха рассматривают, сопровождают их, а потом бьют,
– объяснила Черненко.
Также вчера на дороге между селами Андреевка и Шиповатое Великобурлукской громады ударили по машине – пострадали мужчина 59 лет и женщина 55 лет.
"Конечно, удар по поезду нельзя сравнить с этим, но к атакам FPV-дронами по транспорту мы, к сожалению, больше привыкли – они практически ежедневные и тоже очень часто с жертвами. Атака по поезду беспрецедентная и ужасная", – сказала журналистка.
Что еще известно о последствиях российских атак по Харьковской области?
- В результате российского ракетного удара по энергетической инфраструктуре Харькова электроснабжения потеряли около 40% городских потребителей. Городской голова Игорь Терехов отметил, что коммунальные службы вместе с волонтерами ликвидируют последствия обстрела, однако состояние энергосистемы остается напряженным.
- Харьков подвергся комбинированному удару с применением ракет и беспилотников, в результате чего зафиксированы значительные разрушения – повреждены жилые дома, объекты энергетической инфраструктуры и учебные заведения. В результате обстрелов в городе ранения получили три человека.
- После обстрела 26 января без электроснабжения остались Чугуев и ряд других населенных пунктов Харьковской области. Российские ракеты повредили в Харькове жилые дома, школу и детский сад.