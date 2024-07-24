В ССО показали, как дроном с палкой сбивали вражеский разведывательный беспилотник

Украинские защитники пытались дроном, к которому прикрепили палку, сбить разведывательный беспилотник российского оккупационного войска.

Видео дуэли, или, скорее, избиения, обнародовали Силы специальных операций ВСУ 24 июля.

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Украинский дрон "отгамселил" палкой российский беспилотник

Силы специальных операций обнародовали соответствующие кадры, на которых наш дрон, оснащен длинным кием, делает несколько попыток, чтобы остановить разведывательный вражеский БпЛА.

Так, ССО обнародовали видео, на котором, собственно, заметно, как дрон с палкой пытается сбить российский беспилотник ZALA.

Палка ССО vs ZALA(ы) россиян,

– говорится в сообщении под видео.

ССО дроном с палкой пытались сбить беспилотник противника: смотрите видео