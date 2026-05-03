В Финляндию залетел неизвестный дрон из России

В Финляндии зафиксировали нарушение воздушного пространства неизвестным беспилотником неподалеку от российской границы.

Об этом сообщило Минобороны страны.

Что известно о дроне, который нарушил воздушное пространство Финляндии?

Дрон заметили в районе муниципалитета Виролахти, граничащего с Ленинградской областью России.

Его тип и происхождение пока не установлены. Впоследствии беспилотник покинул воздушное пространство государства.

Инцидент расследует Пограничная служба Финляндии. Ожидается, что дополнительные подробности появятся после завершения проверки.

По данным вещателя Yle, Вооруженные силы страны заявляли о введении временной зоны ограничений авиации в морской акватории возле портов Котка и Хамина с 01:57 до 08:00 в воскресенье. Эти города также находятся у границы с Россией.

Это уже пятый подобный случай в стране за последнее время. Ранее на юго-востоке Финляндии находили несколько дронов, которые, по предварительным данным, могли быть украинскими и предназначались для ударов по территории России.

