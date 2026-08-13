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24 Канал Новости Украины Российский дрон во второй раз за день атаковал локомотив Укрзализныци в Одесской области
13 августа, 15:29
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Российский дрон во второй раз за день атаковал локомотив Укрзализныци в Одесской области

Дария Черныш

В Одесской области 13 августа российский беспилотник вновь нанес удар по тепловозу Укрзализныцы. Атака произошла на том же участке, где утром вражеский дрон поразил пассажирский локомотив.

Об этом в эфире "Суспильного" сообщил председатель правления "Укрзализныци" Александр Перцовский.

Каковы последствия атаки?

Во время второго удара бригада поезда получила заблаговременное предупреждение об опасности, поэтому в результате атаки никто не пострадал.

Было еще одно попадание по тепловозу, который выполнял маневровые работы, чтобы поезда могли разъехаться,
– отметил Перцовский.

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