Российский дрон во второй раз за день атаковал локомотив Укрзализныци в Одесской области

В Одесской области 13 августа российский беспилотник вновь нанес удар по тепловозу Укрзализныцы. Атака произошла на том же участке, где утром вражеский дрон поразил пассажирский локомотив.

Об этом в эфире "Суспильного" сообщил председатель правления "Укрзализныци" Александр Перцовский.

Каковы последствия атаки?

Во время второго удара бригада поезда получила заблаговременное предупреждение об опасности, поэтому в результате атаки никто не пострадал.

Было еще одно попадание по тепловозу, который выполнял маневровые работы, чтобы поезда могли разъехаться,

– отметил Перцовский.