13 августа, 15:29
Российский дрон во второй раз за день атаковал локомотив Укрзализныци в Одесской области
В Одесской области 13 августа российский беспилотник вновь нанес удар по тепловозу Укрзализныцы. Атака произошла на том же участке, где утром вражеский дрон поразил пассажирский локомотив.
Об этом в эфире "Суспильного" сообщил председатель правления "Укрзализныци" Александр Перцовский.
Каковы последствия атаки?
Во время второго удара бригада поезда получила заблаговременное предупреждение об опасности, поэтому в результате атаки никто не пострадал.
Было еще одно попадание по тепловозу, который выполнял маневровые работы, чтобы поезда могли разъехаться,
– отметил Перцовский.