Российский флаг в Рыжевке был заминирован: в Генштабе рассказали о ситуации в Сумской области

Российский триколор, который диверсанты повесили на здании в селе Рыжевка Сумской области, был заминирован. Враг пытался устроить смертельную провокацию.

Смертельная провокация

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев.

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"Вчера на одном из зданий в Рыжевке появился российский флаг, который был заминирован", – рассказал он.

Он отметил, что украинские защитники понимали, что это может быть смертельная провокация от российских диверсантов или от кого-то, кого подкупили российские оккупанты, а потому отреагировали соответственно.

С применением дронов и новейших технологий было разминировано эту тряпку. Больше в Рыжевке российской тряпки нет,

– подчеркнул он.

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Ковалев отметил, что информация о том, что якобы в Рыжевку заходили подразделения российских войск, не соответствует действительности.

К слову, начальник Сумской ОВА Владимир Артюх тоже подтвердил, что село Рыжевка Сумского района – под полным контролем украинских сил.

"Согласно докладам военного командования, российских войск или других группировок врага на территории Сумской области нет", – отметил Артюх.

Руководитель ОВА отметил, что информация, которая сейчас распространяется в сети интернет о захвате Рыжевки, "является одним из элементов вражеской информационной операции для дестабилизации ситуации в Сумской области".