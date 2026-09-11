Силы обороны нанесли удар по флагманскому кораблю Каспийской флотилии, – OSINT-каналы

Россия продолжает терять свой флот. В ночь на 11 сентября украинские военные, по всей видимости, поразили корабль "Татарстан".

Это видно на спутниковых снимках. Соответствующие кадры были опубликованы в Exilenova+.

Что известно о корабле?

Корабли проекта 11661 построены по технологии снижения радиолокационной заметности. "Татарстан" выполнял ряд задач в акватории Каспийского моря. Среди них были патрулирование и охрана морских границ.

Также судно было важным средством в борьбе с украинскими беспилотниками. Корабль отвечал за поиск и уничтожение надводных, подводных и воздушных дронов.

"Татарстан" был оснащен противокорабельным ракетным комплексом "Уран" и ЗРК "Оса-МА", рассчитанным на защиту от воздушных целей на близкой дистанции.



Силы обороны, вероятно, поразили "Татарстан" / Фото Exilenova+

Также 10 сентября агенты движения "Атеш" уничтожили башню связи в районе поселка Жудерский Орловской области России. В результате диверсии оккупанты лишились стабильного сигнала для управления беспилотниками на этом направлении.