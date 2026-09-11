Це можна побачити на супутникових знімках. Відповідні кадри опублікували в Exilenova+.

Що відомо про корабель?

Кораблі проєкту 11661 побудовані за технологією зниження радіолокаційної помітності. "Татарстан" мав низку завдань в акваторії Каспійського моря. Серед них було патрулювання та охорона морських кордонів.

Також судно було важливим засобом у боротьбі з українськими безпілотниками. Корабель відповідав за пошук та знищення надводних, підводних і повітряних дронів.

"Татарстан" був оснащений протикорабельним ракетним комплексом "Уран" та ЗРК "Оса-МА", розрахованим для захисту від повітряних цілей на близькій дистанції.



Сили оборони, ймовірно, уразили "Татарстан" / Фото Exilenova+

Також 10 вересня агенти руху "Атеш" знищили вежу зв'язку в районі селища Жудерський Орловської області Росії. Внаслідок диверсії окупанти втратили стабільний сигнал для управління безпілотниками на цьому напрямку.