Способна ли Россия проводить полноценные морские парады: Плетенчук оценил перспективы вражеского флота

Вероятно, враг больше никогда не будет проводить парады российского военного флота во временно оккупированном Севастополе из-за значительных потерь техники. Дмитрий Плетенчук рассказал детали, которые заметил во время парада.

В России 28 июля провели морской парад в честь дня военно-морских сил. Представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук заметил интересную деталь относительно формата проведения российского морского парада и лодок флота России. Об этом он рассказал в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Что было не так с парадом

На этом параде было только два корабля черноморского флота России. На нем не было кораблей, о повреждении или уничтожении которых в течение года заявляли Силы обороны Украины.

По состоянию на сейчас Россия парады проводит только в пункте базирования Новороссийск. Это фактически единственная локация, где они сейчас находятся. Также они проводят "подводные парады". В основном они применяют сейчас подводные лодки в акватории Черного моря,

– сказал Дмитрий Плетенчук.

Он подчеркнул, что в последнее время ситуация с флотом у россиян ухудшается.

Также в эфире упомянули, что в этом году трансляция объединила российские парады в Санкт-Петербурге, Владивостоке, Североморске, Каспийске и Тартусе. Два судна российско-черноморского флота все-таки приняли участие.

Продемонстрированные корабли России – это корвет "Меркурий", который с 2024 года "выполняет задачи" на российской базе в сирийском Тартусе, а также "Адмирал Григорович". Относительно этих кораблей Плетенчук отметил следующее:

"Они не могут вернуться... Некоторые корабли из состава черноморского флота находились за пределами Азово-Черноморского региона на момент полномасштабного вторжения. Если бы они могли – они бы вернулись, наверняка. Это с одной стороны. А с другой, в этом нет смысла. Те единицы, которые у них есть в наличии, им банально негде ставить".

В этом году в морском параде России участвовали корабли так называемых "дружественных стран" – два китайских судна, по одному из Алжира и Индии в Петербурге, еще два китайских корабля во Владивостоке.

Еще в 2021 году в параде в Санкт-Петербурге участвовали три иностранных корабля – из Ирана, Индии и Пакистана. Всего тогда показали более полусотни кораблей и подводных лодок. В этом году официально их было всего 25.

Напомним, внимание пользователей в сети привлекла часть парада, где моряки приветствовали Путина. Жесты моряков напомнили так называемое нацистское или гитлеровское приветствие с поднятием правой руки.