К чему там готовятся россияне и как развиваются события на Курщине для 24 Канала проанализировал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

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Бои на Курщине

Силы обороны Украины прорвали границу еще в одном месте на Курщине. В районе населенного пункта Веселое ВСУ продемонстрировали, как применили ракеты GBU-39 и ликвидировали большое количество личного состава оккупантов.

Свитан объяснил, что как только украинские войска от разведки получили информацию о сосредоточении большого количества вражеского войска в одном месте, отработали планирующей бомбой. Она может забрасываться в несколько способов:

с разгонного блока от Himars, который разгоняет ее до дозвуковой скорости на 10 километров, после чего бомба планирует еще 110 километров;

с авиации – используя F-16 или МиГ-29.

Точность бомбы – полтора метра, видели это эпическое видео. Однако это могли быть не только GBU-39, но и бомбы JDAM, такую задачу в основном выполняет Су-24,

– добавил Свитан.

Опасность для флота России

На днях появились сообщения, что россияне выводили флот из Новороссийска, а затем вернули. Поговаривают, что так враг готовится к возможным ударам дальнобойным оружием.

Однако Свитан считает, что это довольно дорого – ради тренировок отводить все корабли. Вероятно, была реальная угроза применения дальнобойного оружия и враг включил режим безопасности.

Его выводят из порта, рассредоточивают недалеко от береговых ракетных комплексов, чтобы корабли, с одной стороны, оставались под прикрытием ПВО, а, с другой стороны, ЗРК прикрывали сам порт,

– отметил военный аналитик.

Он предположил, что украинские спецслужбы могли забросить дезинформацию, чтобы взглянуть на действия россиян и понимать, как те будут действовать в случае реальной опасности. Так Украина может готовиться к будущим ударам дальнобойным оружием по Новороссийску.