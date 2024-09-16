До чого там готуються росіяни та як розвиваються події на Курщині для 24 Каналу проаналізував військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.
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Бої на Курщині
Сили оборони України прорвали кордон ще в одному місці на Курщині. В районі населеного пункту Веселе ЗСУ продемонстрували, як застосували ракети GBU-39 і ліквідували велику кількість особового складу окупантів.
Світан пояснив, що як тільки українські війська від розвідки отримали інформацію про зосередження великої кількості ворожого війська в одному місці, відпрацювали плануючою бомбою. Вона може закидатися в кілька способів:
- з розгінного блоку від Himars, який розганяє її до дозвукової швидкості на 10 кілометрів, після чого бомба планує ще 110 кілометрів;
- з авіації – використовуючи F-16 або Міг-29.
Точність бомби – півтора метра, бачили це епічне відео. Однак це могли бути не лише GBU-39, а й бомби JDAM, таке завдання в основному виконує Су-24,
– додав Світан.
Небезпека для флоту Росії
Днями з’явилися повідомлення, що росіяни виводили флот з Новоросійська, а згодом повернули. Подейкують, що так ворог готується до можливих ударів далекобійною зброєю.
Однак Світан вважає, що це досить дорого — задля тренувань відводити всі кораблі. Імовірно, була реальна загроза застосування далекобійної зброї і ворог включив режим безпеки.
Його виводять із порту, розосереджують недалеко від берегових ракетних комплексів, аби кораблі, з одно боку, залишалися під прикриттям ППО, а, з іншого боку, ЗРК прикривали сам порт,
– зауважив військовий аналітик.
Він припустив, що українські спецслужби могли закинути дезінформацію, аби поглянути на дії росіян і розуміти, як ті діятимуть в разі реальної небезпеки. Так Україна може готуватися до майбутніх ударів далекобійною зброєю по Новоросійську.