До чого там готуються росіяни та як розвиваються події на Курщині для 24 Каналу проаналізував військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

Дивіться також ЗСУ провели 2-годинний штурм позицій росіян на Курському напрямку: гарячі кадри

Бої на Курщині

Сили оборони України прорвали кордон ще в одному місці на Курщині. В районі населеного пункту Веселе ЗСУ продемонстрували, як застосували ракети GBU-39 і ліквідували велику кількість особового складу окупантів.

Світан пояснив, що як тільки українські війська від розвідки отримали інформацію про зосередження великої кількості ворожого війська в одному місці, відпрацювали плануючою бомбою. Вона може закидатися в кілька способів:

з розгінного блоку від Himars, який розганяє її до дозвукової швидкості на 10 кілометрів, після чого бомба планує ще 110 кілометрів;

з авіації – використовуючи F-16 або Міг-29.

Точність бомби – півтора метра, бачили це епічне відео. Однак це могли бути не лише GBU-39, а й бомби JDAM, таке завдання в основному виконує Су-24,

– додав Світан.

Небезпека для флоту Росії

Днями з’явилися повідомлення, що росіяни виводили флот з Новоросійська, а згодом повернули. Подейкують, що так ворог готується до можливих ударів далекобійною зброєю.

Однак Світан вважає, що це досить дорого — задля тренувань відводити всі кораблі. Імовірно, була реальна загроза застосування далекобійної зброї і ворог включив режим безпеки.

Його виводять із порту, розосереджують недалеко від берегових ракетних комплексів, аби кораблі, з одно боку, залишалися під прикриттям ППО, а, з іншого боку, ЗРК прикривали сам порт,

– зауважив військовий аналітик.

Він припустив, що українські спецслужби могли закинути дезінформацію, аби поглянути на дії росіян і розуміти, як ті діятимуть в разі реальної небезпеки. Так Україна може готуватися до майбутніх ударів далекобійною зброєю по Новоросійську.