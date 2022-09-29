Российский "газпром" манипулирует доходами: что ждет компанию в ближайшее время

Российский "газпром" угрожает, что полностью остановит поставки газа в Украину. Тем временем компания хвастается огромными прибылями за первое полугодие 2022 года.

Так, как они сами сообщают, чистая прибыль "газпрома" составила 2,5 триллиона рублей. Это в 2,6 раза больше, чем за тот же период в прошлом году. Однако это еще одна манипуляция. Об этом 24 каналу рассказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

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По его словам, компания показывает прибыль за первые полгода. Почему она оказалась такой большой?

Эксперт объяснил, что цены поднялись втрое. И "газпром" в первом полугодии сохранял рынок Европейского Союза.

Однако во втором полугодии поставки в ЕС резко "просели" с 40 до 9%. Потому следующие полгода будет убыток, хотя об этом в компании не говорят. Именно поэтому картина неполная и манипулятивная,

– сказал Омельченко.

Более того, "газпром" сократит добычу газа на 30%. Поэтому это типичная психологическая информационная атака.

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Он объяснил, почему в "газпроме" хвастаются только сомнительным позитивом. Дело в том, что россия хочет продемонстрировать ЕС и их политикам, мол, санкции не действуют. Как тогда, мол, еще объяснить нашу прибыль? Однако эта информация – чистая манипуляция.

Специалист предположил, что уже в 2023 году компания потеряет почти весь рынок ЕС, останется до 10% потребителей. В то время как уже в 2024 году "газпром" потеряет полностью все поставки в Евросоюз – а это самый большой рынок в мире, который нечем заместить.

Поэтому ситуация у "газпрома" очень плохая, резюмировал эксперт.