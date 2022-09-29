Так, як самі вони повідомляють, чистий прибуток "газпрому" склав 2,5 трильйона рублів. Це у 2,6 раза більше, ніж за той самий період минулого року. Однак це чергова маніпуляція. Про це 24 каналу розповів директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

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За його словами, компанія показує прибуток за перші пів року. Чому він виявився таким великим?

Експерт пояснив, що ціни піднялися втричі. І "газпром" у першому півріччі зберігав ринок Європейського Союзу.

Однак в другому півріччі постачання до ЄС різко "просіли" із 40 до 9%. Тому наступні пів року буде збиток, хоча про це у компанії не кажуть. Саме тому картина неповна та маніпулятивна,

– сказав Омельченко.

Ба більше, "газпром" скоротить видобуток газу на 30%. Тому це типова психологічна інформаційна атака.

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Він пояснив, чому у "газпромі" хваляться лише сумнівним позитивом. Річ у тім, що росія хоче продемонструвати ЄС та їхнім політикам, мовляв, санкції не діють. Нібито, як тоді іще пояснити наш прибуток? Однак ця інформація – це чиста маніпуляція.

Тож фахівець припустив, що вже 2023 року компанія втратить майже увесь ринок ЄС, залишиться до 10% споживачів. Тоді як вже 2024 року "газпром" втратить повністю усе постачання в Євросоюз – а це найбільший ринок у світі, який немає чим замістити.

Тому, ситуація в "газпрому" дуже погана, резюмував експерт.