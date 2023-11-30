В России на концерт к Кобзону отправился генерал-майор Владимир Завадский. Его смерть была настолько бессмысленна, что даже топ-пропагандисты не смогли придумать очередную дешевую "героическую" историю.

Завадский думал, что идет к успеху, а нашел на мину. Еще и в тылу. Об этом сообщают росСМИ, передает 24 Канал.

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Что ж, Кобзон может встречать вип-гостья, а российские пропагандисты – ломать голову, как сделать ситуацию мало-мальски не такой абсурдной.

Что известно о Завадском

Оккупант Завадский был 1978 года рождения. Учился в Московском общевоенном командном училище. Впоследствии – в общевоенной академии вооруженных сил России. Вся карьера вела Завадского в пакет. Рано или поздно это должно было произойти. За свою никчемную жизнь он занимал следующие должности: заместитель командира учебного танкового полка, заместитель начальника учебного центра, начальник штаба мотострелковой бригады, командир мотострелковой бригады, командир мотострелковой дивизии. Получил позорный орден "За Мужество". Хотя ни о каком мужестве там и не говорилось.

Теперь он – в списке "пакетизированных". К слову, по данным Генштаба ВСУ, их уже 327 580. Земля – бетоном.