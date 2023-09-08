Командующего противовоздушной обороной Москвы задержали: в ISW проанализировали мотивы власти

В Московской области власти задержали командующего 1-й армией ПВО специального назначения. Он был обвинен во взяточничестве и коррупции, все это происходит на фоне усиления атак беспилотников на столицу страны-агрессора.

Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW). Предварительно информация об этом появилась в российских СМИ.

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Официальная версия – коррупция

Отмечают, что Московский гарнизонный военный суд задержал на взятке генерал-майора Константина Огиенко. Дело в том, что он в сговоре с командиром 4-й дивизии ПВО генерал-майором Дмитрием Белацким организовал поступление государственного оборонного имущества неназванной гражданской организации.

. 1-я армия противовоздушной и противоракетной обороны специального назначения, включая ее 4-ю дивизию противовоздушной обороны, отвечает за противовоздушную оборону Москвы и прилегающей области.

Атаки и падения беспилотников по Московской области в последнее время участились. Аналитики предположили, что изменения командования из-за дела о взяточничестве против высшего командования одного из самых элитных элементов внутренней противовоздушной обороны России могут лишь усугубить способность Москвы защищаться от этих атак.

Очередного генерала отправили в СИЗО

Хотя ISW не нашел доказательств, свидетельствующих о том, что Огиенко задержали не по обвинениям во взяточничестве, российские источники недавно также писали, что российские элементы противовоздушной обороны ответственны за то, что они не сдержали усиления атак беспилотников на Москву, и Устранение Огиенко могло быть ответом на такое обвинение.

То есть задержать Огиенко могли совсем не за взяточничество, а за то, что тот не смог "защитить" Москву от атак, отправив дежурного генерала в СИЗО.