Российский генерал, отдавший преступные приказы бомбить Харьков, родился в Чугуеве

Цинизм россиян не знает границ. Среди военных государства-агрессора, которые отдают преступные приказы, есть уроженцы Украины.

Об этом на своей фейсбук-странице сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова. Больше подробностей рассказали в Воздушных силах ВСУ.

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"Генерал России, который отдал преступные приказы бомбить Харьков, родился в Чугуеве. Это Харьковская область. Работаем, Гаага", – написала чиновница.

Вражеский пилот, которого поймали в Харькове, утверждает, что преступные приказы получал от генерал-майора Олега Маковецкого. Мол, тот напрямую присылал координаты для бомбардировки.

Как уточнили в Воздушных силах ВСУ, Маковецкий родился в 1966 году в украинском Чугуеве. Сначала учился в Качинском высшем военном авиационном училище, затем – в военно-воздушной академии имени Гагарина и академии генерального штаба российских вооруженных сил.

Накануне ВСУ освободили Чугуев

6 марта в Генштабе ВСУ сообщили, что украинским защитникам удалось освободить Чугуев, который оккупанты захватили в первые дни войны. Этот город расположен над рекой Северский Донец в Харьковской области. Захватчики понесли значительные потери как в личном составе, так и в технике.

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