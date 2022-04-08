Российский истребитель МиГ-31 самоликвидировался в России, – СМИ
8 апреля 2022 , 14:44Читати новину українською
В России потерпел крушение истребитель МиГ-31. Инцидент произошел в Ленинградской области.
Согласно данным российских СМИ, экипаж истребителя успел катапультироваться.
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В России самоликвидировался истребитель МиГ-31
Сообщается, что самолет упал в безлюдном месте. Так что разрушений на земле нет. Предварительной причиной инцидента называют техническую неисправность.
Что известно о МиГ-31Это двухместный сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего действия, созданный в СССР. Это усовершенствованный вариант советского одноместного истребителя 1970-х годов МиГ-25.
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