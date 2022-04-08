Российский истребитель МиГ-31 самоликвидировался в России, – СМИ

8 апреля 2022 , 14:44
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В России потерпел крушение истребитель МиГ-31. Инцидент произошел в Ленинградской области.

Согласно данным российских СМИ, экипаж истребителя успел катапультироваться. 

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В России самоликвидировался истребитель МиГ-31

Сообщается, что самолет упал в безлюдном месте. Так что разрушений на земле нет. Предварительной причиной инцидента называют техническую неисправность.

Что известно о МиГ-31

Это двухместный сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего действия, созданный в СССР. Это усовершенствованный вариант советского одноместного истребителя 1970-х годов МиГ-25.

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Автор: Віта Свірневська