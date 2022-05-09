Российский экс-премьер Касьянов заявил о "начале конца эры Путина"

Бывший премьер-министр России Михаил Касьянов заявил о "начале конца эры Путина". Он считает, что российский президент понимает свой проигрыш в войне, и его речь на 9 мая это ярко продемонстрировала.

Такое заявление российский политик сделал в комментарии Sky News. Он отметил, что Путин был "введен в заблуждение" и не ожидал такого уровня сопротивления от Украины.

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Бывший премьер-министр России о поражении Путина

Касьянов заявил, что Путин "украл" у россиян День победы и сделал из него "инструмент пропаганды". Тот факт, что ни одна "победа" 9 мая этого года не была провозглашена, по мнению российского политика, указывает на то, что российские силы "теряют свою мощь".

Путин очевидно находится в проблемной ситуации и это начало конца его эры,

– добавил Касьянов.

9 мая в России: коротко

Михаил Касьянов – российский политик, глава политической партии ПАРНАС с 5 июля 2015 года. Возглавлял правительство России с 17 мая 2000 по 24 февраля 2004, во время первой каденции Путина на посту президента. По решению Путина был тогда отправлен в отставку.

В честь 9 мая Кремль решил провести традиционный парад, чтобы попытаться продемонстрировать мнимую "мощь" страны-террориста. На главную площадь Москвы стянули все резервы российской техники.

При этом авиационную часть парада отменили по всей территории России, официально ссылаясь на "нелетную погоду", хотя в ряде крупных городов в этот день было солнечно. В частности, авиационной части шоу не было в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Самара, Новосибирск и Екатеринбург.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес прокомментировал речь Путина, с которой он выступил на военном параде в Москве 9 мая. Британский чиновник ответил на претензии российского диктатора к НАТО и назвал слова российского президента очередным "проблеском отчаяния".

Добавим, что Путин начал свою речь традиционно со слов о так называемых "едином советском народе" и "исторических землях". При этом ни слова о так называемой "спецоперации" в Украине диктатор не произнес.

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