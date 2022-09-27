Полуслепые и с грыжами – пригодны: российский командир выдал "мотивирующую" речь мобилизованным

В россии идет мобилизация. В одном из новосозданных полков командир выступил перед бойцами с "мотивирующей" речью. Говорит, что приехал сюда три дня назад. Куда и когда отправят оккупантов – не знает сам.

Командир подчеркнул, что о ротации солдаты могут даже не спрашивать. Рассказал, что 3 дня назад его вытащили из отпуска и назначили руководить полком, который он не формировал и не видел в глаза. Видео этой речи опубликовали в сети, передает 24 канал.

Кстати В россии засекретили полный список тех, кого могут мобилизовать

Чаще всего в своем обращении к мобилизованным командир употреблял слово "не знаю".

Я не знаю, пойду ли с вами на задание. Это 50 на 50 – или я с вами иду, или передаю вас. Где передаю – тоже не знаю,

– говорит оккупант.

Когда и куда поедут россияне – тоже никто не знает

Захватчик отметил, что после этого будут набирать еще один полк. Говорит, главное, чтобы это происходило не параллельно, потому что будут спать как в тюрьме – по очереди. Говорит, что до 30 октября будут идти боевая подготовка, плановые полевые занятия, а потом поедут на войну в Украину.

"30 или 1 числа – не знаю. Куда поедем – тоже не знаю. Чем будем снабжены – тоже не знаю. Сейчас только идет вопрос вашего формирования и начала занятий. Все остальное дополнительно доложат", – рассказывает россиянин.

Речь российского командира перед мобилизованными: видео

Полуслепой или с грыжами – пригоден

По словам оккупанта, вскоре медики подготовят отдельные справки о том, кто пригодный к службе.

Если есть позвоночные травмы, грыжи, пластины в голове и т.д. – это категория В. То есть вы подлежите мобилизации. Не нужно рассказывать, что я не могу. Я тоже не могу. Тоже грыжи, колени и все остальное, полуслепой,

– продолжил командир.

Он добавил, что живет на таблетках, но воевать уедет. Говорит, если у кого-то проблемы со зрением – не беда. Стрелять все равно придется.

"Будем стрелять. Если вы не видите, наблюдателем поставим – зрение тренировать, особенно ночное. Фосфором обмажете и будете наблюдать", – завершил захватчик.

Заметим, по официальным данным, россияне планируют мобилизовать 300 тысяч бойцов. Однако в СМИ писали и о 1,2 миллионах мобилизованных.

Кстати – россияне жалуются, что их отправляют без подготовки: видео