Российский командующий Дворников гонит свои войска вперед, несмотря на потери, – Арестович

Российский генерал Дворников гонит свои войска вперед, несмотря на очень неблагоприятные условия. Такие действия приводят к существенным потерям среди оккупантов.

Об этом сообщил советник главы Офиса Президента Алексей Арестович на брифинге, передает 24 канал.

Важно Россияне пытаются подавить сопротивление защитников Мариуполя: возобновили авиаудары по "Азовстали"

За сутки ВСУ отбили 8 атак противника только на Донбассе. Также наши бойцы уничтожили 9 танков, то есть танковую роту, 18 единиц бронированной техники и 13 единиц автомобильной, 3 артиллерийские системы.

Кто такой Дворников

Напомним, Россия сменила людей, отвечающих за войну в Украине. Этим управляет командующий Южного военного округа генерал Александр Дворников. Он имеет опыт российской войны в Сирии.

Смотрите брифинг Алексея Арестовича за 23 апреля: