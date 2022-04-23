Про це повідомив радник глави Офісу Президента Олексій Арестович на брифінгу, передає 24 канал.
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За добу ЗСУ відбили 8 атак противника лише на Донбасі. Також наші бійці знищили 9 танків, тобто танкову роту, 18 одиниць броньованої техніки та 13 одиниць автомобільної, 3 артилерійські системи.
Хто такий Дворніков
Нагадаємо, Росія змінила людей, які відповідають за війну в Україні. Тож ворожим військом керує командувач Південного військового округу генерал Олександр Дворніков. Він має досвід російської війни в Сирії.
Дивіться брифінг Олексія Арестовича за 23 квітня: