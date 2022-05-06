Российский комплимент, – Зеленский о 15 ракетных ударах в день выступления Джонсона в Раде

В день, когда премьер Великобритании Борис Джонсон выступал Верховной Раде, российская армия нанесла по Украине 15 ракетных ударов.

Владимир Зеленский назвал это "российским комплиментом" речи Джонсона, а также плодотворному межгосударственному сотрудничеству.

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Президент отметил, что вчера таких ударов было 7. Он отметил, что сегодня традиционное утреннее совещание с военными, с руководством войск, с чиновниками и дипломатами прошло под звуки сирены воздушной тревоги. Ракетные удары каждый день.

Очевидно, что Россию раздражает наша близость – Украины и Британии. А значит, это точно означает, что мы действительно сильно защищаем свободу в Европе,

– добавил глава государств.

Сколько ракет использовала Россия

С начала вторжения российская армия использовала против Украины уже 2014 ракет.

Зафиксировали 2682 появления российских боевых самолетов в нашем небе. Зеленский подчеркнул, что каждый из таких "прилетов" – это гибель наших людей и разрушение инфраструктуры.

Выступление Джонсона в Раде

Премьер Великобритании 3 мая выступил перед Верховной Радой. Он убежден, что Украина победит в войне с Россией, однако сейчас ракеты и бомбы ежедневно падают дождем на головы невинных людей.

Оккупанты совершают военные преступления. Хотя они покинули Киевщину, следы страшных преступлений находят до сих пор.

Однако Джонсон восхищается мужеством украинцев. Он подчеркнул, что любовь наших людей к Родине останавливает танки.

В этот день Зеленский тоже выступал перед Верховной Радой. В своей речи он поблагодарил Джонсона, а также Великобританию за новый пакет поддержки Украины.

Ракетные удары в тот день

После выступления Джонсона не менее 18 российских ракет попали в объекты инфраструктуры 6 областей. Их запускали из Каспийского региона с помощью стратегических бомбардировщиков Ту-95 или Ту-160.

Прилетело в Днепропетровщину, Кировоградщину, Львовщину, Винниччину, Киевщину, Закарпатье. Кроме того, захватчики ударили из других средств по Одесской и Донецкой областях.

Смотрите обращение Зеленского к украинцам, британцам и участникам благотворительного вечера Brave от 5 мая: