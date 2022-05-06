Российский комплимент, – Зеленский о 15 ракетных ударах в день выступления Джонсона в Раде
В день, когда премьер Великобритании Борис Джонсон выступал Верховной Раде, российская армия нанесла по Украине 15 ракетных ударов.
Владимир Зеленский назвал это "российским комплиментом" речи Джонсона, а также плодотворному межгосударственному сотрудничеству.
Кстати, Россия принесла в Украину катастрофу для медицины
Президент отметил, что вчера таких ударов было 7. Он отметил, что сегодня традиционное утреннее совещание с военными, с руководством войск, с чиновниками и дипломатами прошло под звуки сирены воздушной тревоги. Ракетные удары каждый день.
Очевидно, что Россию раздражает наша близость – Украины и Британии. А значит, это точно означает, что мы действительно сильно защищаем свободу в Европе,
– добавил глава государств.
Сколько ракет использовала Россия
С начала вторжения российская армия использовала против Украины уже 2014 ракет.
Зафиксировали 2682 появления российских боевых самолетов в нашем небе. Зеленский подчеркнул, что каждый из таких "прилетов" – это гибель наших людей и разрушение инфраструктуры.
Выступление Джонсона в Раде
- Премьер Великобритании 3 мая выступил перед Верховной Радой. Он убежден, что Украина победит в войне с Россией, однако сейчас ракеты и бомбы ежедневно падают дождем на головы невинных людей.
- Оккупанты совершают военные преступления. Хотя они покинули Киевщину, следы страшных преступлений находят до сих пор.
- Однако Джонсон восхищается мужеством украинцев. Он подчеркнул, что любовь наших людей к Родине останавливает танки.
- В этот день Зеленский тоже выступал перед Верховной Радой. В своей речи он поблагодарил Джонсона, а также Великобританию за новый пакет поддержки Украины.
Ракетные удары в тот день
После выступления Джонсона не менее 18 российских ракет попали в объекты инфраструктуры 6 областей. Их запускали из Каспийского региона с помощью стратегических бомбардировщиков Ту-95 или Ту-160.
Прилетело в Днепропетровщину, Кировоградщину, Львовщину, Винниччину, Киевщину, Закарпатье. Кроме того, захватчики ударили из других средств по Одесской и Донецкой областях.
Смотрите обращение Зеленского к украинцам, британцам и участникам благотворительного вечера Brave от 5 мая: