Российский комплимент, – Зеленский о 15 ракетных ударах в день выступления Джонсона в Раде

6 мая 2022 , 00:02
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В день, когда премьер Великобритании Борис Джонсон выступал Верховной Раде, российская армия нанесла по Украине 15 ракетных ударов.

Владимир Зеленский назвал это "российским комплиментом" речи Джонсона, а также плодотворному межгосударственному сотрудничеству.

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Президент отметил, что вчера таких ударов было 7. Он отметил, что сегодня традиционное утреннее совещание с военными, с руководством войск, с чиновниками и дипломатами прошло под звуки сирены воздушной тревоги. Ракетные удары каждый день.

Очевидно, что Россию раздражает наша близость – Украины и Британии. А значит, это точно означает, что мы действительно сильно защищаем свободу в Европе,
– добавил глава государств.

Сколько ракет использовала Россия

С начала вторжения российская армия использовала против Украины уже 2014 ракет.

Зафиксировали 2682 появления российских боевых самолетов в нашем небе. Зеленский подчеркнул, что каждый из таких "прилетов" – это гибель наших людей и разрушение инфраструктуры.

Выступление Джонсона в Раде

  • Премьер Великобритании 3 мая выступил перед Верховной Радой. Он убежден, что Украина победит в войне с Россией, однако сейчас ракеты и бомбы ежедневно падают дождем на головы невинных людей.
  • Оккупанты совершают военные преступления. Хотя они покинули Киевщину, следы страшных преступлений находят до сих пор.
  • Однако Джонсон восхищается мужеством украинцев. Он подчеркнул, что любовь наших людей к Родине останавливает танки.
  • В этот день Зеленский тоже выступал перед Верховной Радой. В своей речи он поблагодарил Джонсона, а также Великобританию за новый пакет поддержки Украины.

Ракетные удары в тот день

После выступления Джонсона не менее 18 российских ракет попали в объекты инфраструктуры 6 областей. Их запускали из Каспийского региона с помощью стратегических бомбардировщиков Ту-95 или Ту-160.

Прилетело в Днепропетровщину, Кировоградщину, Львовщину, Винниччину, Киевщину, Закарпатье. Кроме того, захватчики ударили из других средств по Одесской и Донецкой областях.

Смотрите обращение Зеленского к украинцам, британцам и участникам благотворительного вечера Brave от 5 мая:

 

Автор: Ольга Музика