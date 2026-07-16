"Жирная" цель: полковник запаса предположил, чем ВСУ потопили ФСБшный "Изумруд"

Военно-морские силы Украины уничтожили недалеко от Новороссийска вражеский "Изумруд". Это пограничный сторожевой корабль 2-го ранга. Среди экипажа корабля есть погибшие и раненые.

Комментируя в интервью 24 Каналу удар по пограничному кораблю России, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан отметил, что под прицелом ВМС оказался сторожевой корабль ФСБ.

Атака на "Изумруд": характеристики корабля

Как рассказал военный эксперт, на корабле была предусмотрена вертолетная площадка. Это боевой корабль водоизмещением примерно 700 тонн и длиной более 60 метров.

Серьезная боевая машина. Он был поражен нашими новыми дронами, которые уже появлялись ранее в Балтийском море. Этими же дронами сейчас поразили корабль ФСБ. Показали реальную возможность Военно-морских сил выполнять боевые задачи на море именно своими БЭКами (безэкипажными катерами),

– заявил Свитан.

У Украины сегодня в арсенале есть ряд БЭКов. У Главного управления разведки "Магура", у СБУ есть Sea Baby, а теперь и у ВМС есть эффективные дроны – Sargan-3000.

Конечно, это не самый главный корабль, но Черноморский флот опустили. Выполнять эти задачи нужно, не забывая о Новороссийском порту. Помимо бухты, где находятся остатки российской флотилии, там есть два терминала. Они должны сгореть, потому что через Новороссийск проходит огромный трафик – до двух миллионов баррелей нефти. Это нужно остановить,

– подчеркнул Свитан.

Напомним, что 15 июля в ВМС Украины сообщили о поражении пограничного корабля России "Изумруд". Именно он 25 ноября 2018 года участвовал в нападении на корабли украинских Военно-морских сил в Керченском проливе. В результате атаки на "Изумруд" среди экипажа корабля есть погибшие и раненые. Этот корабль был спущен на воду в 2014 году. Его длина – 62,5 метра. Максимальная скорость – до 27 узлов.

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