Вышел из строя: Плетенчук рассказал о повреждении российского корабля "Серпухов"

В результате атаки в городе Балтийск Калининградской области ракетный корабль "Серпухов", вероятно, вышел из строя. Пожар полностью уничтожил средства связи и автоматизации вражеского корабля.

Об этом заявил представитель ВМС Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, информирует 24 Канал.

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Корабль будет сложно восстановить

Представитель отметил, что корабль – это сложный механизм, который состоит из различных элементов. И когда один из них выходит из строя, то остальные уже нельзя применить в полном объеме.

"Если это связь, если это системы автоматизации, то корабль должен отправиться на ремонт. Когда такие корабли строили, то ни для кого не секрет, что так же как и в самолетах... Там кроме кабелей, металла и экипажа, российского мало", – отметил Претенчук.

Поэтому, по его словам, россиянам будет трудно восстанавливать корабль. Также он привел в пример малые ракетные корабли, которые строили для Черноморского флота.

"Каракуртов" построено четыре, пятый строят, но первый из них еще не прошел государственные испытания. Проблемы с комплектующими конечно есть у них,

– отметил представитель ВМС ВСУ.

Что произошло с кораблем "Серпухов"