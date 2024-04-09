Вышел из строя: Плетенчук рассказал о повреждении российского корабля "Серпухов"
В результате атаки в городе Балтийск Калининградской области ракетный корабль "Серпухов", вероятно, вышел из строя. Пожар полностью уничтожил средства связи и автоматизации вражеского корабля.
Об этом заявил представитель ВМС Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, информирует 24 Канал.
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Корабль будет сложно восстановить
Представитель отметил, что корабль – это сложный механизм, который состоит из различных элементов. И когда один из них выходит из строя, то остальные уже нельзя применить в полном объеме.
"Если это связь, если это системы автоматизации, то корабль должен отправиться на ремонт. Когда такие корабли строили, то ни для кого не секрет, что так же как и в самолетах... Там кроме кабелей, металла и экипажа, российского мало", – отметил Претенчук.
Поэтому, по его словам, россиянам будет трудно восстанавливать корабль. Также он привел в пример малые ракетные корабли, которые строили для Черноморского флота.
"Каракуртов" построено четыре, пятый строят, но первый из них еще не прошел государственные испытания. Проблемы с комплектующими конечно есть у них,
– отметил представитель ВМС ВСУ.
Что произошло с кораблем "Серпухов"
- 7 апреля на российском малом ракетном корабле "Серпухов", который стоял на военно-морской базе в Балтийске Калининградской области произошел пожар, который уничтожил средства связи и автоматизации.
- Источники 24 Канала сообщила, что пожар – результат успешной спецоперации ГУР МО. Известно, что корабль выведен из строя.
- Серпухов –корабль проекта 21631 Буян-М, который спустили на воду в 2015 году. Минобороны страны-агрессора России заявляло, что "Серпухов" оснащен ракетным комплексом большой дальности Калибр-НК.