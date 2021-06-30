"Российский" Крым: киевский вокзал попал в громкий скандал

Киевский железнодорожный вокзал оказался в эпицентре скандала из-за продажи российского журнала. На опубликованной там карте оккупированный полуостров Крым изобразили в составе России.

Внимание на скандальный журнал обратил украинский журналист Александр Шарипов. Он опубликовал в сети фотографию с картой.

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А вообще это нормально, что на Центральном железнодорожном вокзале Киева продается российская пресса, где Крым обозначенный в составе России,

– заявил журналист.

Ответ Укрзализныци

В Укрзализныце уже отреагировали на скандал и поблагодарили за сигнал. Кроме того, пресс-служба сообщила, что информацию уже передали специалистам соответствующего подразделения для решения ситуации.

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