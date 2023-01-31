В случае распада России Кубань может стать либо независимой, либо частью Украины, – обозреватель
Россия рискует распастись из-за поражения в кровавой войне против Украины. После этого, вероятно, возникнет вопрос о судьбе Кубанского края, который может войти в состав Украины.
Об этом на Форуме свободных народов пост-России заявил Евгений Бурсанидис, обозреватель, политический эмигрант и уроженец Сочи, пишет 24 Канал. Он заявил, что одно из решений для Краснодарского края после вторжения России – это присоединиться к Украине.
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Идея о Кубане в составе Украины была популярна столетие назад
По его словам, учитывая исторические и культурные связи Украины и Кубани, регион может войти в состав Украины, или же стать независимым.
Обозреватель обратил внимание, что в 1919 году уже была идея присоединения Кубанского края к Украине. В частности, идея о присоединении к Украинскому Государству на федеративных началах была популярна среди кубанских казаков.
Мы также видим одним из вариантов возможное присоединение к Украине на федеративных или конфедеративных началах. Время покажет, какой путь лучше – независимость или быть частью Украины. Существование Кубани, современного Краснодарского края как части Украины или как независимого государства будет выигрышным для всех,
– сказал Бурсанидис и подчеркнул, что регион очень богат.
В Брюсселе проходит Форум свободных народов России
- 31 января в здании Европарламента в Брюсселе проходит пятый Форум свободных народов пост-России. Форум является платформой коммуникации лидеров региональных движений и коренных народов России.
- Цель Форума – контролируемая и ненасильственная реконструкция России, ведущая завоевательную войну против Украины.
- На форуме собрались представители многих народов России. В частности, представители Татарстана, Ингрии, Уральской Республики, Карелии, Черкесии, Конфедерации Сибири, Кубани, Псковской Республики, Бурятии, Тихоокеанской Федерации, Залесья, Саха, Удмуртии, Тувы, Башкортостана, Коми.
- Журналистка Юлия Файзрахманова из Республики Татарстан обратилась к Европарламенту от имени Фарида Закиева с просьбой признать независимость и государственный суверенитет Республики Татарстан из референдума 21 марта 1992 года.