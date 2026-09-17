После российской атаки в Киеве возникли проблемы с водоснабжением

В ночь на 17 сентября Россия совершила атаку на Киев с использованием баллистических ракет. В нескольких районах столицы наблюдалось снижение давления воды.

Проблемы возникали как на левом, так и на правом берегу. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Какова ситуация в Киеве?

Около 3:00 мэр написал, что в Киеве снижено давление подачи воды в нескольких районах. По его словам, об этом сообщают на левом берегу, в Соломенском, Голосеевском и Святошинском районах. Он отметил, что специалисты выясняют причину.

Глава районной администрации Дарницкого района Ковтунов также сообщил, что в части домов наблюдается снижение давления в трубах и отсутствие водоснабжения.

Впоследствии Кличко написал, что специалисты восстанавливают давление подачи воды в районах, где возникали проблемы.

Напомним, что в четверг, 17 сентября, Россия совершила атаку на Киев с применением баллистического оружия. Известно о пострадавших, среди них – дети.