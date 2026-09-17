Проблеми були як на лівому, так і на правому березі. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Яка ситуація в Києві?

Міський голова близько 3:00 написав, що у Києві понижений тиск подачі води у кількох районах. За його словами, про це повідомляють на лівому березі, у Соломʼянському, Голосіївському та Святошинському районах. Він зазначив, що фахівці зʼясовують причину.

Голова районної адміністрації Дарницького району Ковтунов також повідомив, що в частині будинків спостерігають зниження тиску в трубах та відсутність водопостачання.

Згодом Кличко написав, що фахівці відновлюють тиск подачі води в райони, де виникали проблеми.

Нагадаємо, що у четвер, 17 вересня Росія атакувала Київ із застосуванням балістики. Відомо про постраждалих, серед них – діти.